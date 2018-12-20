(Görüntülü) Jeofizik Mühendisleri Odası: Yalova depremi, Kuzey Anadolu Fayı'nı tetiklemez

Tansu Edip GÖKBUDAK- Harun UYANIK, (DHA) YALOVA Çınarcık açıklarında bugün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremle ilgili konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Erdal Şahan, Yalova\'daki depremin İstanbul depremine neden olabilecek Kuzey Anadolu fayını tetiklemeyeceğini söyledi. Şahan, \"Yalova depremi, Kuzey Anadolu Fayı\'nı (1999 depremini yapan fay) tetiklemez. Kuzey Anadolu Fayı\'na doğru bir hareket var. Zamanını kestiremiyoruz. Sadece yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 65 ihtimalle Marmara’da 7 ve üzeri deprem olacak” dedi.





Yalova Çınarcık açıklarında bugün saat 09.24’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilirken korku ve paniğe yol açtı. Çok sayıda vatandaş ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Yaşanan deprem sonrası konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Şahan, Yalova Çınarcık depreminin büyük bir depremi tetiklemeyeceğini söyledi.





KUZEY ANADOLU FAYI ÜZERİNDE DEĞİL





Depremin Kuzey Anadolu fayından ayrı tali bir fayda meydana geldiğini söyleyen Şahan , \"Daha öncesinde 30 Kasım\'da aynı yerde deprem olmuştu. Aslında doğal olarak bölgenin hareketinden kaynaklı deprem bunlar. Burada şu anda tabii ki sirkülasyon sonucu depremden bahsediyoruz ama Kuzey Anadolu fayı üzerinde değil. Onun öncüsü ya da değil diye bir şey diyemeyiz. Bu, bölgenin hareketli olduğunu gösteriyor. Öncesinde Yunanistan’da oldu, sonrasında dün Tekirdağ açıklarında oldu. Bugün Yalova. Bu aynı fay üzerinde başka bir hareket olamaz “ dedi.





MARMARA 7 VE ÜZERİ DEPREM POTANSİYELİNE ULAŞTI





Şahan, olası Marmara depremiyle ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Şahan, \"GPS verilerine göre Marmara Bölgesi içerisinde Çınarcık civarında 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretecek şekilde gerilim, stres birikmiş durumda. Çınarcık civarlarında bu gerilim birikti. Aynı şekilde Saros Körfezi\'nde de bu gerilim var. Yani 7 ve üzeri deprem üretme potansiyeline erişmiş durumda. Kırıldığı anda bu büyüklükte deprem yaratabilecek durumda. Bu yarın olacak, 30 gün sonra, 10 yıl sonra ya da 30 yıl sonra bilemiyoruz. Ama kırıldığında Kuzey Anadolu ve Ganos fayında bu depremi üretecek\" diye konuştu.





BİN KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ENERJİ ÇIKACAK





Çınarcık\'taki 4.5 büyüklüğündeki depremin korkutmaması gerektiğini söyleyen Şahan, (Olası İstanbul\'u da içine alan Marmara depremiyle ilgili olarak) \"Buradan çıkan enerjinin minimum bin katı enerjinin açığa çıkacağını düşünsünler. Yapılarımızı depreme göre tasarlamadığımız sürece, oturduğumuz yeri depreme güvenli hale getirmediğimiz sürece bu korkulardan hiçbir zaman uzaklaşamayacağız. Depremle ilgili korku ve kaygılarımızı bir kenara itmek istiyorsak o zaman yapıları dayanıklı hale getireceğiz. Bu deprem Kuzey Anadolu fayının dışında münferit bir deprem. Daha önceki olduğu yere yakın yerde aynı hatta olmuş bir deprem. Kuzey Anadolu fayını tetiklemez\" dedi.





YÜZDE 65 İHTİMAL





Tektonik hareketler sonucunda Marmara Kuzey Anadolu fayına doğru bir hareket olduğunu söyleyen Şahan, \"O bölgeye doğru hareket var. Aşağıdan doğru itim olduğu için kırıldı. Bir süre sonra zamanını kestiremiyoruz. Sadece yapılan hesaplamalara göre önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 65 oranla 7 ve üzeri deprem olacak veya 6 ve üzeri olma olasılığının yüzde 50 civarında olmasından bahsediyoruz\" dedi.





SADECE İSTANBUL DEĞİL MARMARA ETKİLENECEK





Olası İstanbul depreminin sadece İstanbul depremi olarak anılmaması gerektiğini söyleyen Şahan, \"Bu deprem sadece İstanbul depremi değil Marmara depremi. Marmara’nın ortasına bir bomba atıldığını düşünün. O bombadan civardaki bütün iller etkilenecek. Sadece İstanbul değil. Ama İstanbul neden korkutuyor insanları. Çünkü İstanbul çok kalabalık bir şehir. Bugün kırılsa 7 büyüklüğünde deprem yapacak zaten. Kuzey Anadolu fayı çınarcık çukurunda kırıldığı an 7 ve üzeri deprem yapacak. Aynı şekilde Saros Körfezi ve Ganos fayında da aynısı olacak\" diye konuştu.



