(Görüntülü) Japon Prenses Mikasa, dedesinin adını taşıyan vakfın onursal başkanı oldu  -1

Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) - JAPONYA Prensesi Akiko Mikasa, dedesi Prens Takahito Mikasa ve babası Prens Tomohito Mikasa\'nın desteğiyle Anadolu arkeolojisi, kültürleri ve tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan Prens Mikasa Vakfı\'nın Onursal Başkanlığı\'na getirildi. Prenses Akiko, törende yaptığı konuşmada, \"Dedem, babam ve benim olmak üzere, üç nesil Mikasa ailesinin gönül verdiği bu merkezin çalışmasına, sürekli destek verilmesi adına kurulan bu vakıfta, onursal başkanlık görevini üstlenmek, Mikasa ailesinin bir mensubu olarak onur vericidir\" dedi.



Sakıp Sabancı Müzesi\'nde düzenlenen \'Prens Mikasa Vakfı Prenses Akiko\'nun Vakıf Onursal Başkanlığı Kabul Töreni\'ne Prenses Akiko\'nun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Japonya\'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Prens Mikasa Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Vakfın destekçilerinden olan iş insanı ve Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Prens Mikasa Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sachihiro Omura ile Türk ve Japon iş insanları ile davetliler katıldı.





\"TÜRKİYE BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAM İFADE EDİYOR\"



Törende konuşan Japon Prenses Akiko, Prens Mikasa Vakıfı\'nın onursal başkanlık görevi nedeniyle görkemli bir tören düzenlendiğini belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye\'nin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini kaydeden Prenses Akiko, \"Yurt dışında gittiğim ilk ülke Türkiye idi. Lisenin ikinci sınıfındayken babam ilk defa yurt dışına gitmeme izin verdi. Dedem Prens Mikasa\'nın yıllarını verdiği Kaman Kalehöyük\'ü mutlaka görmek istediğimi babama söyledim. İlk defa ziyaret ettiğim Kaman Kalehöyük\'de on binlerce senenin zaman akışını araştırmak için adeta iğne ile kuyu kazarcasına yapılan çalışmadan derinden etkilendim\" diye konuştu.





\"DEDEM BABAM VE BEN ÜÇ NESİL OLARAK GÖNÜL VERDİK\"



Babası ve dedesinin başlattığı Kalehöyük\'teki arkeolojik kazıların kendisi için çok önem arz ettiğini vurgulayan Prenses, Türkiye\'de bulunma sebebinin de bu ilişkilerin bir uzantısı olduğunu ve bunun için minnettarlık duyduğunu belirtti.



Japon Prenses Mikasa şunları söyledi:



\"Kaman Kalehöyük\'ta yürütülen kazı ve araştırma çalışmasını zenginleştirmek amacıyla Japon Anadolu Arkeoloji Müzesi projesi gündeme gelmiştir. Dedem, babam ve benim olmak üzere üç nesil Mikasa ailesinin gönül verdiği bu merkezin çalışmasına sürekli destek verilmesi adına Türk hükümetinin izniyle 2017\'de Prens Mikasa Vakfı kurulmuştur. Bu vakıfta onursal başkanlık görevini üstlenmek, Mikasa ailesinin bir mensubu olarak onur vericidir. Ancak aynı anda büyük sorumluluğun altında olduğumun da farkındayım.\"





GÜLER SABANCI: TÜRKİYE VE JAPONYA KÜLTÜRLERİNİ YAKINLAŞTIRAN HER ADIM ÇOK DEĞERLİ



Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise konuşmasında her alanda Türk ve Japon iş birliğine vurgu yaparken, Türkiye ve Japonya\'nın kültürlerini yakınlaştıran her adımı çok değerli bulduğunu aktardı. Sabancı, \"Merhum Prens Mikasa\'nın desteğiyle 1985 yılında başlayan kazılar, Kaman\'a bir arkeoloji müzesi kazandırdı. Geçtiğimiz yıla kadar Mikasa ailesinin destekleriyle süren kazı çalışmaları, artık Prens Mikasa Vakfı tarafından destekleniyor. Anadolu kültürleri ve arkeolojisi ile ilgili çalışmalar yürütmek amacıyla kurulan Vakıf, Kalehöyük\'ün tarihini aydınlatmayı sürdürüyor. Altes Prenses Akiko\'ya ülkemize ve dünya arkeolojisine verdiği destek için teşekkür ederken; onursal başkanlığını kutluyor, hayırlı olmasını diliyorum. Prens Mikasa Vakfı\'na, Kalehöyük gibi bir değeri gün yüzüne çıkartmalarından dolayı minnettarız\" dedi.



Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy da konuşmasında Ertuğrul Fırkateyni olayı sonrasında her iki ülkenin dostluğunu doğurduğunu ve bundan sonra ilişkilerin çok sıkı olduğunu kaydederken, Prenses Akiko\'nun vakfın onursal başkanlığını kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı. Ahmet Çalık ise Anadolu\'nun arkeolojik zenginliğine yönelik çalışmaları nedeniyle Pres Mikasa Vakfı\'na teşekkürlerini sundu.





BÜYÜKELÇİ AKİO: JAPONYA VE TÜRKİYE İKİ AYRI DEVLETTİR AMA TEK YÜREKTİR



Japon Büyükelçi Akio Miyajima ise \"Prens Takahito\'tan \'Anadolu dünya tarihinin merkezi konumundadır\' sözünü duyduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:



\"Türkiye\'ye atandığımdan beri Kaman\'daki arkeoloji merkezini birçok kez ziyaret ettim. Kaman\'daki kazı çalışmalarının önemli çıktısı olacağını ve bunu önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Bugün, Anadolu Arkeoloji Enstitüsü\'nün iki ülke arasındaki son derece başarılı çalışmaları var. Japonya ve Türkiye iki ayrı devlettir ama tek yürektir. Japonya ve Türkiye arasındaki ortak çalışmaların gelecekte de devam etmesini temenni ederim.\"



Konuşmaların ardından Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Prenses Akiko Mikasa\'ya günün anısına hediye takdim etti. Aile fotoğrafının ardından tören, verilen kokteyl ile sona erdi. Öte yandan Japon Prenses\'in bu gece İstanbul\'dan ayrılarak ülkesine döneceği öğrenildi.