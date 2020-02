(Görüntülü) Japon mimarın Atatürk hayranlığı

- Yılda 20 kez Anıtkabir\'e gidiyor, 10 Kasım\'da Atatürk\'e saygı için dalış yapıyor, Japonlara onu anlatıyor. Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Yarın 10 Kasım. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıldönümü. Atatürk\'ün adı dünyanın pek çok yerinde de saygıyla anılıyor. 28 yıldır Türkiye\'de yaşayan Japon yüksek mimar ve yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki de Atatürk\'ün hayranlarından biri. Gazi Mustafa Kemal\'den, \"O dünyanın en iyi 5 liderinden biri\" diye söz eden 63 yaşındaki Moriwaki yılda 20 kez Anıtkabir\'e gidiyor, 10 Kasım\'da Atatürk\'e saygı için dalış yapıyor, Japonlara Atatürk\'ü anlatıyor. Türkiye\'ye geldiği ilk günlerde gittiği her şirkette Atatürk\'ün fotoğrafını, tüm okullarda heykellerini gördüğünü dile getiren Moriwaki, \"Herkes \'Atatürk Atatürk\' diyordu. Ben de nasıl bir insan olduğunu çok merak ettim. Önce iki tane Atatürk\'le ilgili Japonca kitap okudum. Okudukça, bilgilendikçe kendisini çok sevdim. Çünkü Atatürk olmasaydı Türkiye olmazdı ya da çok küçük bir ülke olarak kalırdı. Dünyada Abraham Lincoln, Winston Churchill gibi sayılı liderler var. Bence Atatürk de bu liderler arasında olabilecek ve dünyanın en iyi 5 lideri arasında sayılabilecek bir isim\" sözleriyle Atatürk\'le tanışma hikayesini anlatıyor. \"YILDA 20 KEZ ANITKABİR\'E GİDİYORUM\" Atatürk\'ü daha iyi tanımak için Anıtkabir\'e gittiğini belirten Moriwaki, Ankara\'ya her gittiğinde Anıtkabir\'e uğradığını sadece bu sene bile 20 kere gittiğini ifade ediyor. Japonya\'dan veya başka ülkelerden gelen misafirlerine İstanbul\'daki Sultanahmet Meydanı, Yerebatan Sarayı, Ayasofya gibi yerleri gezdirdiğini ancak zaman varsa mutlaka Anıtkabir\'e de götürdüğünü söyleyen Moriwaki, \"Çünkü Türk insanını en iyi anlatan resmin Anıtkabir olduğunu düşünüyorum\" diyor. \"ANADOLU\'YU, ATATÜRK\'ÜN YOLUNDAN GİDEREK GEZDİM\" Ankara dışında Atatürk\'ün Kurtuluş Savaşı\'nı başlattığı Samsun\'dan başlayarak Erzurum\'u, Sivas\'ı ve diğer yerleri gezdiğini de belirten Moriwaki, \"Belki bu bir tesadüftü ama beni sırayla bu illerden çağırdılar ve Atatürk\'ün yolundan giderek bu illeri gezdim ve bu çok hoşuma gitti\" diyerek sözlerine devam ediyor. \"EN ÇOK LİDERLİK ÖZELLİĞİNDEN ETKİLENDİM\" Atatürk\'ün çok iyi bir lider olduğunu ve en çok bu özelliğinden etkilendiğini dile getiren Moriwaki, Osmanlı Devleti\'nin son dönemlerinde kötü bir duruma geldiğini ve topraklarının büyük kısmının yabancı devletlerin eline geçtiğini ifade ederek, \"Ama o durumda Atatürk bağımsızlık yolunda herkesi bir araya getirdi ve topraklarını geri aldı. Bu çok özel bir şey\" diyor. \"ÖNCEDEN ATATÜRK\'E DAHA FAZLA SAYGI DUYULUYORDU\" \"Eskiden sorduğumda herkes Atatürk\'ü seviyordu. Ama maalesef bu aralar kötü şeyler duymaya başladım. Bunun için çok üzülüyorum\" diyen Moriwaki sözlerine şöyle devam ediyor: \"Bir insanın ölünceye kadar çok çalışması, okuması ve bir şeyler üretmesi lazım. Ben elimden gelen her şeyi yapmış, bu dünyaya bir şeyler bırakmış olarak ölmek istiyorum. Atatürk\'ün de hayatına ince ince baktığımızda bu konuda çok ders alabiliriz. \" ATATÜRK\'Ü ANMAK İÇİN DALIŞ YAPIYOR 2 yıldır 10 Kasım\'da Atatürk\'ü anmak için dalış yaptığını da söyleyen Moriwaki, \"60 yaşıma kadar çok az yüzme biliyordum, dalış ise hiç yapmamıştım. \'Saygı Derin Dalış\' isimli bir grup var. Onlar her 10 Kasım\'da Atatürk\'ü anmak için dalış yapıyorlar. 2 yıl önce beni de çağırdılar. Atatürk adına bir şeyler yapabilmek için hemen kabul ettim. Daha önce hiç dalış yapmadığım için önce bir deneme yaptım 10 Kasım günü ise dalışı gerçekleştirdim. 2 yıldır bunu yapıyorum, bu yıl da yapacağım\" diyerek sözlerini noktalıyor.