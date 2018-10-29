(Görüntülü) Japon gelinlere, Ordu'da Türk düğünü

Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)- ORDU’da Atacan (29) ve Ercan Yıldız (26) isimli kardeşler, 2 yıl önce hayatlarını birleştirip Japonya\'da evlendikleri eşleri Asoko Suzuki ve Hitomi Arai ile birlikte Türk geleneklerine uygun olarak yeniden düğün yaptı. Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı Atacan ve Ercan Yıldız adlı kardeşler, yaklaşık 6 yıl önce Japanyo\'nın Nagoya kentine inşaat sektöründe çalışmak üzere gitti. Yıldız kardeşler, yerleşip çalışmaya başladıkları Japonya’da, bir süre sonra Asoko Suzuki ve Hitomi Arai ile tanıştı. Yıldız kardeşlerin arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. Ercan Yıldız, Hitomi Arai ile Atacan Yıldız da Asoko Suzuki ile evlilik kararı aldı. Japonya\'da 2 yıl önce evlenen çiftler, daha sonra memleketleri Ordu\'da da Türk geleneklerine göre düğün yapılmasına karar verdi. Japonya\'dan Ordu\'ya gelen Atacan ve Ercan Yıldız kardeşler, Japon eşleriyle birlikte, Altınordu ilçesindeki bir salonda düğün organize etti. JAPON GELİNLERE İLGİ Yöre geleneklerine göre yapılan düğünde, genç çiftlerin yanı sarı, davetli ve konuklar da çalınan müzik eşliğinde halay çekip, horon oynadı, gönüllerince eğlendi. Düğünde ilgi odağı olan Japon gelinlerin, yöre geleneklerine uyum sağladığı gözlenirken, davetliler çiftleri tebrik ederek kendilerine mutluluklar da diledi. Düğüne katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş da çiftlere hediye takıp, mutluluk temennisinde bulundu.