(Görüntülü) Jandarmanın sevgisi 'Zeyna'yı hayata bağladı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu\'na 2 yıl önce bir hayırsever tarafından getirilen ve sağ ön bacağı trafik kazası nedeniyle kesilen \'Zeyna\' adlı köpek, jandarma personelinin ilgisi ve sevgisi sayesinde hayata bağlandı.



İki sene önce hayvansever Neriman Elmalı, trafik kazası geçiren ve sağ ön bacağı kesilerek ameliyat edilen Alman kurt köpeği cinsi Zeyna\'nın bakımı için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu\'na başvurdu. Zeyna\'nın sağ ön ayağı tamamen kesildiği için yiyecek bulmakta zorlanacağı ve ölüme terk edileceğini söyleyen Neriman Elmalı\'ya, karakoldaki jandarma personeli köpeği kendilerine getirmesini, ona bakmak istediklerini söyledi.



JANDARMANIN İLGİSİ MUTLU ETTİ



Neriman Elmalı tarafından jandarma karakoluna bırakılan Zeyna ilk başlarda yeni yerini yadırgasa da jandarma personelinin her gün artan oranda ilgisinden mutlu oldu. Ameliyatlı olduğu için harekete etmekte zorlanan Zeyna\'ya jandarma personeli her gün yemek verdi ve ilgilendi. Hareket edemediği için sıkılmasını önlemek için karakolda görev yapan rütbeli rütbesiz bütün personel seferber oldu.



TURİSTLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR



İyileşmesiyle birlikte jandarma karakolunu sahiplenen Zeyna\'ya, çeşitli işleri için karakola gelen turistler de büyük ilgi göstermeye başladı. Özellikle 3 ayaklı ampute bir köpeğin jandarma tarafından sahiplenilmesine şaşıran turistler, kedi evi nedeniyle de görevlilere teşekkür etti. Sık sık karakola gelerek Zeyna\'yla fotoğraf çektiren turistler zaman zaman yiyecek de getirmeyi ihmal etmiyor.



\'ALLAH RIZASI İÇİN BİZ BAKARIZ, ONU SAHİPLENİRİZ\'



Çolaklı Jandarma Karakolu Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yelin, jandarmanın hayvan dostu bir kurum olduğunu belirterek, \"Bizim hayvan dostumuz olan Neriman Elmalı, Zeyna\'nın trafik kazası geçirdiğini, bu kazadan dolayı bakacak kimsesi olmadığını, ölüme terk edildiğini, kimse kabullenmezse öleceğini söyledi. Bizim de buna vicdanımız elvermedi. \'Getir, Allah rızası için biz bakarız, onu sahipleniriz\' dedik. Zeynamız yanımıza geldi. O zamandan beri yanımızda. Kızımız olarak yanımızdan ayrılmıyor\" dedi.



\'HAYATINA 3 AYAKLI DEVAM EDECEK\'



Zeyna\'ya protez bacak taktırmak için girişimde bulunduklarını anlatan Kıdemli Başçavuş Mehmet Yelin, \"Trafik kazasından sonra bacağı çok dipten kesildiği için yeni bir bacak takılamayacağı söylendi. Hayatına bundan sonra 3 ayaklı devam edecek. Biz fazla yemek vermiyoruz kilo almaması için. Aldığı kiloların boyun kısmına toplanacağı ve dengesini kaybederek ayakta duramayacağı için\" diye konuştu.



KEDİLER İÇİN KEDİ EVİ YAPILDI



Jandarmanın sadece insanların değil, tüm canlıların korunması ve yaşaması için çalışan bir kolluk kuvveti olarak görevini ifa ettiğini vurgulayan Kıdemli Başçavuş Yelin, şöyle dedi:



\"Biz, sadece insanları değil, görev ve sorumluluk sahamızda hayvanları, bitkileri ve bütün canlıları korumakla görevliyiz. Burası oteller bölgesi ve bölgemizde kedi oldukça fazla. Bu bölgede yaşayanlar, yaz döneminde gelen misafirler kedileri besliyor. Kış döneminde oteller kapalı olduğunda kediler büyük sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle hem bizim karakolumuzun önünde hem de otellerin ön kısımlarında ve sahilde kedi evleri var. Biz hayvansever vatandaşlardan tedarik ettiğimiz yiyecekleri oralara bırakarak hayvansever bir kurum olarak onların aç kalmamasını sağlıyoruz.\"





