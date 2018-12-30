(Görüntülü) Jandarmadan sahte içki operasyonu, evi içki imalathanesine çevirmişler

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği bir operasyonla İstanbul genelinde sahte içki satma hazırlığındaki H.O.\'yu kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin Arnavutköy’de bulunan evinde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri bulunan binlerce sahte içki şişesi, dolum tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkol metre ele geçirildi. Operasyonla H.O ve olayla bağlantısı olan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. TEKEL BAYİSİ GİBİ EV H.O.\'nun Arnavutköy ikamet adresinde sahte içki imalatı yaptığı bilgisini alan Jandarma ekipleri harekete geçti. Söz konusu ev ve çevresini takibe alan ekipler, H.O.’nun evde ürettiği sahte içkileri, İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacağını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, eve baskın düzenledi. Ekipler ilk olarak girişteki odada dağıtıma hazır halde kolilerce sahte içki, sonrasında evin mutfağında yüzlerce litrelik dolum tankı ve sahte alkol dolu bidonlar ile karşılaştı. Sahte içkilerin üretildiği ortamın, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu ve evin adeta bir çöplüğü andırdığı gözlendi. Evini adeta bir tekel bayisine çeviren H.O.’nun diğer odalarında da arama yapan Jandarma ekipleri binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte bandrolleri buldu. ELE GEÇİRİLENLER Operasyonda kolilenmiş ve nakle hazır halde yerli ve yabancı içki markalarına ait binlerce sahte rakı ile litrelerce etil alkol, 1 adet dolum tankı, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri ile 1 adet alkol metre ele geçirildi. KUZENİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI H.O.’nun kuzeninin de sahte içki imal etmek suçundan Jandarma ekiplerince yakalanarak adalete teslim edildiği ortaya çıktı. H.O. ve olayla bağlantısı olan 5 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.