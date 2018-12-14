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(Görüntülü) Jandarma'dan hafriyat kamyonu denetimi 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı

14 Aralık 2018 18:43

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Drone\'ların kullanıldığı ve yeni göreve başlayan Motorize Jandarma Trafik ekiplerinin de ilk defa görev aldığı denetimde çok sayıda sürücüye ceza kesildi. 

Eyüpsultan \'da Jandarma tarafından İstanbul Havalimanı yolu üzerinde kamyon, tır gibi ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapıldı. Ekipler araçların lastikleri, taşıdıkları yükler ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Durdurulan bazı hafriyat kamyonu sürücülerine, para cezası kesildi. Yeni göreve başlayan Motosikletli jandarma trafik ekiplerinin de destek verdiği denetimde droneda kullanıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirtti. 

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