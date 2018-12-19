(Görüntülü) Jandarmadan çocuğa telsiz kullanma dersi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) Antalya\'nın Manavgat ilçesinde parkta uygulama yapan jandarma personeli, telsizi merak edip soran çocuğa telsiz kullanmayı anlattı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde dün sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar süren huzur ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında okul çevreleri, park ve bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, şans oyunları bayileri ve internet kafelerle servis araçları denetlendi. Jandarma asayiş ve trafik timlerinin katıldığı uygulamada 32 okul, 77 servis aracı denetlendi. Çoğunluğu turizm merkezlerinde olmak üzere 26 park ve bahçe, 7 metruk bina, 58 umuma açık iş yerinin kontrol edildiği uygulamada 643 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, bir kayıp şahısla birlikte çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Uygulamada kontrol edilen 137 araçtan 2\'si trafikten men edilirken, 5 bin 91 lira para cezası uygulandı. JANDARMAYA İLGİ Uygulama esnasında Side Mahallesi\'nde bir parkta kimlik kontrolü sırasında küçük bir çocuğun jandarmanın telsizini merak etmesi ve sorular sorması parktakiler tarafından görüntülendi. Telsizi merak eden çocuğa, jandarma personeli telsizi kullanmasını öğretti. Görüntülerde adı bilinmeyen çocuğun babasının kimliğini alarak çocukla birlikte GBT sorgusu yapılıyor. Parkta ayrıca jandarma personeli çocuklarla oyun aletlerinde birlikte oyun oynuyor.