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(Görüntülü) Jandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA'da jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

18 Ocak 2019 03:21

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA\'da jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, Taşova ilçesi Boraboy Gölü çevresinde yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, doğal yaşamda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarına yem bırakan personelini duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

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