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(Görüntülü) Jandarma, teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı bulup imha etti

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Şirvan ilçesinde, PKK'lı teröristlerin Nallıkaya-Gözlüce köyü yolunda menfeze tuzakladıkları el yapımı patlayıcı düzeneği jandarma tarafından bulunarak imha edildi

02 Kasım 2018 20:15

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Şirvan ilçesinde, PKK\'lı teröristlerin Nallıkaya-Gözlüce köyü yolunda menfeze tuzakladıkları el yapımı patlayıcı düzeneği jandarma tarafından bulunarak imha edildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şirvan ilçesi Nallıkaya Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Nallıkaya-Gözlüce köyü yönündeki asfalt yol üzerinde, bu sabah el yapımı patlayıcı arama faaliyeti düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, arama sırasında PKK\'lı teröristlerin menfeze tuzakladıkları el yapımı patlayıcı düzeneğinin saptanıp imha edildiği kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: \"Mayın-el yapımı patlayıcı araması esnasında, görevli personelin dikkati sayesinde menfez içerisine doğru kablo döşeli olduğu, menfezin delinmek suretiyle karşısında bulunan yol kontrol levhasında kablo hattı çekildiği ve pil yatağının bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan tespit üzerine, belirlenen noktaya mayın-el yapımı patlayıcı araması yapan unsurlar derhal emniyetli bölgeye çekilip, yol çift taraflı trafiğe kapatılmıştır. Aynı gün bölgeye sevk edilen Siirt İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi\'nce (PAMİT) mayın-el yapımı patlayıcı düzeneği emniyetli bir şekilde imha edilerek kapatılan kara yolu trafiğe açılmıştır.\"

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