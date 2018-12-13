(Görüntülü) Jandarma, otomobilden yardım çağrısında bulunan sürücüyü arıyor (3)

ARAÇ KONYA\'DA ÇIKTI



Jandarma ve AFAD ekipleri, Bolu Off-Road Kulübü üyelerinin de yardımlarıyla araçtan \'imdat\' sinyali verilen noktaya ulaştı. Off-road araçlarıyla gidilebilen noktada otomobil bulunamadı. Bunun üzerine jandarma komutanı, firma yetkilisini uzun uğraşlar sonucu aracın şasi numarası bilgisini vermesi konusunda ikna etti. \'İmdat\' alarmı verilen aracın şasi numarası, firma tarafından jandarma ile paylaşıldı. Ekipler, şasi numarasından araç sürücüsüne ulaştı. Arıza yaptığı öğrenilen otomobilin Konya\'da, sanayide tamir edildiği ve Bolu\'da hiç bulunmadığı ortaya çıktı. Tamir işlemi sırasında, sanayi dükkanında görevli ustanın, yanlışlıkla otomobilde bulunan S.O.S. tuşuna bastığı öğrenildi. Konya\'da bulunan aracın \'imdat\' çağrısının neden Bolu\'dan verilmiş gibi görüldüğü bilinmezken, Alman firması yetkilileri, telefonla görüştüğü jandarma komutanından özür diledi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla firmanın koordinat hatası ve iletişimsizlik problemi nedeniyle gece gelen ihbar üzerine yaklaşık 20 saat boyunca otomobili arayan jandarma ve AFAD ekipleri ile çalışmalara sonradan destek veren Bolu Off-Road kulübü üyeleri bölgeden ayrıldı.