(Görüntülü) Jandarma, öğrencilerle basketbol oynadı

Kadir ÇELİK GAZİANTEP-DHA) Gaziantep\'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yeniceli İlk ve Ortaokuluna basketbol sahası yapıp, öğrencilerle birlikte maç yaptı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve beraberindekiler Yeniceli Mahallesi\'ndeki Yeniceli İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Jandarma Komutanı ve beraberindekiler Okul Müdürü Şehmus Demir\'i ziyaret ederek okul hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Binbaşı Tahta ve beraberindekiler daha sonra ihtiyaç sahibi 35 öğrenciye forma ve çeşitli hediyeler verip, okul bahçesine basket potası ile birlikte saha yaptırdı. Binbaşı Ümit Tahta, sınıflarda öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin talebi üzerine okul bahçesinde Binbaşı Tahta ve askerlerden oluşan takım ile öğrenciler arasında basketbol maçı yapıldı. Maç boyunca öğrenciler \'En büyük asker bizim asker\' sloganlarıyla jandarma takımına destek verdiler.