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(Görüntülü) Jandarma, kuyuya atılan kaplumbağaları kurtardı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın kırsal kesiminde terör operasyonundaki jandarmalar, bir kuyuya atılan 10 kaplumbağayı kurtararak, doğaya bıraktı

12 Eylül 2018 17:27

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın kırsal kesiminde terör operasyonundaki jandarmalar, bir kuyuya atılan 10 kaplumbağayı kurtararak, doğaya bıraktı. Silvan, Hazro ve Lice kırsalında jandarma ekiplerince sürdürülen, \'Bayrak-90\' operasyonuna katılan timler, Lice ilçesi Kerpiçören Mahallesi\'nde bir kuyuya atıldıkları değerlendirilen 10 kaplumbağa gördü. Jandarma ekipleri, kuyuyu bellerine bağladıkları iplerle inerek, mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. Kuyudan çıkarılan kaplumbağalar doğaya salındı.

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