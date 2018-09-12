(Görüntülü) Jandarma, kuyuya atılan kaplumbağaları kurtardı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın kırsal kesiminde terör operasyonundaki jandarmalar, bir kuyuya atılan 10 kaplumbağayı kurtararak, doğaya bıraktı. Silvan, Hazro ve Lice kırsalında jandarma ekiplerince sürdürülen, \'Bayrak-90\' operasyonuna katılan timler, Lice ilçesi Kerpiçören Mahallesi\'nde bir kuyuya atıldıkları değerlendirilen 10 kaplumbağa gördü. Jandarma ekipleri, kuyuyu bellerine bağladıkları iplerle inerek, mahsur kalan kaplumbağaları kurtardı. Kuyudan çıkarılan kaplumbağalar doğaya salındı.