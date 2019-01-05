(Görüntülü) Jandarma Genel Komutanı Çetin'in kayınvalidesi toprağa verildi

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat), (DHA)- JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'in yaşamını yitiren kayınvalidesi Sabire Atakan (84), Tokat\'ın Niksar ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'in eşi Nurhayat Çetin\'in annesi Sabire Atakan, dün yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Ankara\'dan karayoluyla gece saatlerinde memleketi Niksar\'a getirilen Atakan için bugün ikindi namazı sonrası Ulu Cami\'de bir cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, cami girişinde taziyeleri kabul etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Jandarma Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Muhir Güzel, Tokat Valisi Ozan Balcı, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdür Vekili Musa Bozkurt, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Sabire Atakan, Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili\'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Melik Gazi Kabristanlığı\'nda toprağa verildi.