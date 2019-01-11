(Görüntülü) Jandarma 70 yaşındaki kadının yükünü taşıdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'un Kargı ilçesinde jandarma, hayvanlarına çuvallarla saman taşırken zorlandığını gördükleri 70 yaşındaki Şerife Bilmez\'e yardım etti.



Kargı ilçesine bağlı Sinanözü Köyü\'nde yaşayan Şerife Bilmez, sırtına yüklediği saman dolu çuvalları hayvanlarının bulunduğu ahıra götürmeye çalıştı. Bu sırada devriye görevinde olan jandarma ekibi çuvalları taşımakta güçlük çeken Bilmez\'i gördü. Jandarma ekibi Bilmez\'e yardım ederek çuvalları jandarma aracına yükledi. Ardından Bilmez\'i ve çuvallarını evine kadar götürdü.



