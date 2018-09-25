(Görüntülü) Jailson: "Kafamız dik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz"

\"Fenerbahçe\'ye daha çok yardım edeceğim\"





Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli Jailson Marques Siqueira, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Performansını yukarı çekmesi gerektiğini söyleyen Jailson, \"Konsantre bir şekilde başladık. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Gol yedik, daha sonra iyi savaştık ve beraberlik golünü bulduk. Bu şekilde devam edersek önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Gerçekten statta unutulmaz bir atmosfer vardı. Brezilya\'da çok derbi oynadım. Atmosfer için minnettarım. Kafamız dik bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tam olarak hazırım diyemem. Performansımı yukarı çekmem gerekiyor. Maçlar oynadıkça Fenerbahçe\'ye daha çok yardım edeceğim\" ifadelerini kullandı.