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(Görüntülü) İznik'te kaza : 1 ölü, 5 yaralı

Harun SAK- Mehmet BULDU/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA-İznik karayolunda  meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı

07 Ekim 2018 01:50

Harun SAK- Mehmet BULDU/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA-İznik karayolunda  meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. 

Kaza akşam saatlerinde Bursa İznik Karayolu\'nun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Bursa\'nın Yenişehir ilçesinden İznik’e giden Emre Dönmez yönetimindeki 16 PJ 334 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Gültekin yönetimindeki 16 SAT 13 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Lütfü Tümer (49) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki Hüseyin Yiğit, Emre Dönmez, Ali Evci ve diğer otomobilde bulunan sürücü Mehmet Gültekin ve Fatma Gültekin yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yenişehir Devlet Hastanesi ile Bursa’daki hastanelere kaldırıldı.

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