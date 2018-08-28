(Görüntülü) İznik'te ihmal sazlıkları kül ediyor

BURSA\'nın İznik ilçesinde, göl çevresini saran sazlıklar ihmal yüzünden yanıyor. Sazlıkların ihmal sonucu yok olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Osman Sargın, Her yıl yaşanan sazlık yangınları bu yıl da devam etti. Ne olur buradaki canlıları yok etmeyelim. Sadece bu yıl sazlıkların alev alması sonucu 20 dönüm alan yandı dedi. Marmara Bölgesi\'nin en büyük, Türkiye\'nin ise en büyük beşinci gölü konumunda bulunan İznik Gölü\'nün çevresini saran sazlıkların yakılması tepkilere neden oluyor. Havaların ısınması ile göl kenarındaki sazlıkların sürekli yandığını söyleyen Bursa\'nın İznik İlçe Belediye Başkanı Osman Sargın, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırdı. Sazlık alanların genellikle güneşli havalarda buraya atılan cam parçalarından yandığını ifade eden Belediye Başkanı Sargın, Her yıl temmuz ve ağustos ayında bu sazlıklar yanıyor. Buraya atılan cam kırıkları güneşli havalarda yansıma nedeniyle yangına neden oluyor. Doğal yaşam alanı yok ediliyor. Burada yaşayan bir çok canlı yok olmakta. Bu canlıların yok olmasıyla gelecek nesillerin görmesi gereken canlıları onlara bırakmıyoruz. Bunun için biraz tedbirli olmalıyız. Yangının engellenmesi için fedakarlıklar yapmalıyız. gerekirse camları ve kırıkları toplayalım. Sadece bu yıl 20 dönüm alan bu nedenle yandı. Yangının büyümesini Gemlik ve Orhangazi ilçelerinin itfaiye ekiplerinden aldığımız destek ile engelledik dedi. İznik ilçesinde sazlıklarda yaşanan yangınlar zeytin bahçelerinin de zarar görmesine neden oluyor.