(Görüntülü) İzmit'te 'Haydi Sahaya' projesi ile 10 basketbol sahası açıldı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT Belediyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu ortaklığında yürütülen \'Haydi Sahaya\' projesi kapsamında yapılan 10 basketbol sahasının açılışı Türkiye Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan\'ın katılımıyla yapıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu ile İzmit Belediyesi arasında yapılan protokol kapsamında hayata geçirilen \'Haydi Sahaya\' projesi ilk meyvelerini verdi. Proje kapsamında yapılan 10 basketbol sahasının açılışı bugün İzmit Yahya Kaptan Mahallesi\'nde bulunan Edebali Ortaokulu\'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Türkiye Basketbol Federasyonu CEO\'su ve eski milli basketbolcu Ömer Onan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile birlikte çok sayıda öğrenci katıldı. Törende konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu CEO\'su Ömer Onan, \"Sayın Nevzat Doğan ile geçtiğimiz yıl başlayan bir dostluğumuz var. Mart ayında imzalanan protokol ile bu dostluğu daha da pekiştirdik. Haydi sahaya projemiz henüz oluşum aşamasındayken başkanımız ilk sahaları yapmak istediğini söylemişti. Bu durum bizi cesaretlendirdi. Artık daha güçlüyüz. Her çocuğumuzun spor yapması gerekiyor ve bunun için en uygun ortam okullarımızdır. Sayın başkanımız güçlü bir belediyecilikle hizmette sınır tanımıyor ve tüm imkanları kullanarak çalışıyor. Okul yöneticilerimizin bu sahaların çocuklarımıza her zaman açık olacağını hissettireceğine de eminim. Haydi Sahaya projemizin tüm belediyelere örnek olmasını diliyorum. Spor güzelliğe giden yolda araç olacaktır. Projenin esas sahibi vizyonuyla İzmit\'i güzelleştiren Nevzat Doğan\'a teşekkür ediyorum.\" dedi. İzmit Belediyesi olarak spora ve sporcuya çok önem verdiklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, \"Ben buradan Hidayet Türkoğlu başkanımıza teşekkür ediyorum. Onun sadece sporcu olarak ülkemize yaşattığı önemli başarıları dışında şimdi de federasyon olarak katkı sağlıyorlar. Bu proje de onlardan bir tanesi. Onların önerilerine biz derhal katıldık. 10 okulumuzda basketbol sahası ve potasını açıyoruz. Bütün okullarımızda bu tamamlanmış olacak. Bu arada boş durmadık bir de bizim gururumuz olan bir kadın basketbol takımımızı süper lige çıkarma başarısı elde ettik. Galatasaray\'a kaybettik ama Fenerbahçe\'yi yeneceğiz. Tabiki antrenörümüze, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Bu şehir sporu seviyor, sporcuyu seviyor ve bu şehre spor yakışıyor. Ama bu şehre asıl şampiyonluk yakışır. Sadece sporcu olmak yetmez, ahlaklı ve iyi bir sporcu, milletine bağlı örnek bir sporcu olmak lazım. Spora desteğe devam edeceğiz. Spor ve sporcu denince kaynaklarımızı en sonuna kadar kullanıp destekleyeceğiz.\" diye konuştu.