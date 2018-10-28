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(Görüntülü) İzmit'te Cumhuriyet Koşusu'na 10 bin kişi katıldı

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'na, yaklaşık 10 bin 417 kişi katıldı

28 Ekim 2018 15:25

Dinçer AKBİR- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu\'na, yaklaşık 10 bin 417 kişi katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Koşusu\'nun 6\'ncısı Sekapark\'ta düzenlendi. Etkinlik kapsamında profesyonel sporcuların katıldığı 10 kilometre profesyonel koşu, 3 kilometre halk koşusu ve 1 kilometrelik çocuk maratonu gerçekleştirildi. Toplam 10 bin 417 kişinin katıldığı koşuda atletler birincilik için ter döktü. 10 kilometrelik koşuya Etiyopya, Fas, Kenya, Bulgaristan, Polonya ve Moldova ile Türkiye\'nin birçok ilinden gelen atletler katıldı. Çocuk maratonuna katılan tüm çocuklara hatıra madalyası verildi. Koşuların devam ettiği belirtildi.

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