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(Görüntülü) İzmit'te acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi gördü

21 Ağustos 2018 15:30

Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi gördü. Kurban Bayramı\'nın ilk günü kurbanlıkları kesmek isteyen vatandaşlar, kurbanın darbeleri veya bıçaklarla yaralandı. Bıçakla ellerini, kollarını ve bacaklarını kesenler kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne geldi. Yaralılarının büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Kurban kestiği sırada elindeki bıçağın kayması sonucu yaralanan Mehmet Arıkan, \"Elimde derin bir kesik var, dikiş attılar şu an iyiyim. Herkese kazasız belasız bir bayram diliyorum\" dedi. Kurbanlık hayvanı yatırmaya çalıştığı sırada elini kamyonet ve hayvan arasında sıkıştıran Vahdettin Berber, \"Hayvan aniden refleks gösterince elim sıkıştı. Hastanede müdahale ettiler. İki yerden kırık varmış şu an durumum iyi\" diye konuştu.

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