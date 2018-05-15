T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İzmit'te ABD ve İsrail protesto edildi

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı 'İşgale karşı ses ver' mitingiyle protesto edildi

15 Mayıs 2018 20:24

Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısı \'İşgale karşı ses ver\' mitingiyle protesto edildi. Anıtpark\'ta düzenlenen mitinge yüzlerce kişi katıldı. Filistin ve Türk bayraklarıyla alana gelenler, İsrail ile ABD\'yi protesto etti. \'İşgale karşı ses ver\' sloganının atıldığı mitingde konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, ABD\'nin büyükelçiliğini taşımasının yok hükmünde olduğunu söyledi. Eryarsoy, \"İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü, İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM\'yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil; açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs’ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu\'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs\'ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur AYDINİZMİT Kocaeli DHAABDBüyükelçiliği Tel Aviv KudüsFilistinlilereAnıtparkFilistinTürkAK Parti KocaeliBaşkan Vekili Abdullah Eryarsoy ABDEryarsoyKudüsüBuBM BMKudüsünBirleşmiş MilletlerBM Genel Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24