(Görüntülü) İzmit'te 29 Ekim coşkusu

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kocaeli Valiliği önündeki tören alanında yapıldı. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Tören; Vali Aksoy, Başkanı Karaosmanoğlu ve Tümamiral Yıldız\'ın programa katılanların Cumhuriyet Bayramı\'nı kutlamasıyla başladı. Vaki Aksoy, törende yaptığı konuşmada Türkiye\'nin, cumhuriyetin ilanıyla çok yol kat ettiğini belirterek, şunları söyledi: \"29 Ekim 1923, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk, \'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir\' demiştir ve milletin olmuştur. Cumhuriyet milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün verilmeyeceğinin, birlik ve beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Ülkemiz cumhuriyetin ilanıyla birlikte ilerleme konusunda çok yol kat etmiştir. Hepimizin ortak kazanımı olan cumhuriyet bugün sahip olduğumuz zenginliklerin anısıdır. Bu vesileyle cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit ve gazilerimizi minnetle anıyorum. En içten dileklerimle Cumhuriyet Bayramı\'nızı kutluyorum.\" Törende mehter takımı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk korosu ile İzmit Halk Eğitim Merkezi halk oyunları grubunun gösterileri, büyük beğeni topladı. Tören sırasında askeri helikopterler, tören alanının üzerinde uçuş yaptı. Tören, askeri birlikler ve öğrencilerin geçişiyle son buldu.