(Görüntülü) İzmit Köy Müzesi geçmişe ışık tutuyor

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Sepetçiler Mahallesi\'nde oluşturulan Köy Müzesi\'nde tarımda, hayvancılıkta ve günlük hayatta kullanılan asırlık eşyalar segileniyor. Şehir merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Köy Müzesi, İzmit\'in köylerinde 100 yıl önce yaşanan hayatı insanların görmesini sağlıyor. İzmit Belediyesi\'nin köy hafızası oluşturmak için kurduğu müzede, tarımda, hayvancılıkta ve günlük hayatta kullanılan asırlık araçlar yer alıyor. Müzede sergilenen ürünler arasında 1883 yılına ait beşik, 1950 yılına ait tekerlekli pulluk, 1955 yılına ait hamurluk, 1924 yılına ait terazi, 1935 yılına ait su değirmen taşı ve 1929 yılına ait bir değirmen yer alıyor. Yaba, orak, ellik, saban, düven, öküz arabası, çıkrık, tezgah, dibek taşı, ibrik, tas, kandil, gaz lambası ve giyim eşyalarının da sergilendiği müzede, Türkiye\'de ilk kez kullanılan traktörlerden biri de bulunuyor. Müzeye bağışta bulunanlara ise plaket verilip, isimlerinin yazıldığı levhalar bağışladıkları araçların yanında sergileniyor. Müze Sorumlusu Mustafa Şener, \"İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan\'ın böyle bir hayali vardı. Bize, \'Köylerde eskilerden kalma eşyalar var. Bunları toplayıp bir köy müzesi yapalım\' derdi. Bu görev de bize verildi. Ekibimizle birlikte köy köy gezerek vatandaşlarımızdan eski eşyalarını topladık. Güzel bir eser çıktı ortaya. Günümüze gelene dek hangi şartlarda, nasıl yaşandığını anlatan bir müze oldu. Şu anda arabaya binip gidiyoruz ama önceden böyle değildi. Çamur içinde geziyorlardı. Yollarımız yoktu. Bir yerden bir yere gitmek 1 gün sürüyordu. Biz bunların hepsini derleyip, toplayıp, burada bir araya getirdik. Öküzlerle yapılan işler artık traktörle yapılmaya başlandı. Orak ile, elle ot biçerdik. Şimdi bunun için biçerdöverler aldık. Burada 135-140 yıllık eserler var. 135 yaşında bir beşiğimiz var. Belki 6-7 kuşağa hizmet etmiş. Günümüzde de halen özelliğini koruyor. Çeyiz sandıklarımız var. Çeyiz sandıkları bir zamanlar gelinlerin hayalini süslerdi. Elle çevirmeli dikiş makinelerimiz var. Arkada keten işleme aletleri var. Şimdilerde Kandıra bezi olarak bilinen keten kumaşı bunlarla işlenirdi. Üzerimize keten zıbınlar yapardık. Biz bunların hepsini bir araya topladık ve burada güzel bir eser ortaya çıkardık. Bu binanın da köyde olmasına karar verildi. Binamızı Sepetçi Köyü\'ne yaptık\" dedi.