(Görüntülü) İzmit Körfezi'nde 2 bakanlı deniz kirliliğine müdahale tatbikatı

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un katılımıyla İzmit Körfezi\'nde \'Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı\' gerçekleştirildi. Senaryo gereği tanker ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu 70 ton fuel- oil denize dökülürken, kurtarma çalışmalarının ardından denize sızan yakıt temizlendi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü\'nün organizasyonuyla İzmit Körfezi Tütünçiftlik sahilinde gerçekleştirilen tatbikata Ulaştırma ve Altyapı BakanI Mehmet Cahit Turan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un yanı sıra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, Kocaeli İl Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakıcı, TURMEPA Başkanı Şadan Kalkavan katıldı.



\'AKDENİZ\'DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR\'



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batman\'da 7 askerin şehit olduğunu, terörle mücadelenin süreceğini belirterek, \"Milletimizin başı sağolsun, Allah rahmet eylesin. Terörle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Şehitlerimiz olacak, gazilerimiz olacak, bu toprağın bir karışını da hiçbir terör örgütüne bırakmayacağız. Denizcilik tarihimizde Piri Reisler, Oruç Reisler, Turgut Reisler, Çanakkale şehitlerimiz gibi kahramanlarımız ve şehitlerimiz oldu. Denizle alakalı 3,5 milyon Suriyeli ülkemize geldiler, misafir ediyoruz. Akdeniz de adeta insanlık dramı yaşanıyor. Daha dün Aylan bebeği kaybettik, hepimizin gözleri önünde. Ülkemizde insanlığın vicdanı konumundadır. Milli geliri itibariyle de dünyada en çok yardım eden ülke konumundadır. Ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili ülke. O manada denizcilik, ülkemiz ekonomisi açısından oldukça önemli. Çok yoğun da deniz trafiği oluyor. 2017 yılında İstanbul boğazından 43 bin gemi geçmiş. Çanakkale boğazında 45 bin gemi deniz trafiği oluşmuş. Geçen sene dökme yük gemisi yalıya çarpmıştı. Kazalardan dolayı Kanal İstanbul projesinin elzem olduğunu görmüş oluyoruz\" dedi.



\'1 CAM ŞİŞE 1 MİLYON YILDA DOĞAYA KARIŞIYOR\'



Atıkların eko sistemi bozduğu gibi doğada da yok olmadığını söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:



\"Yaklaşık 2 ay önce Foça\'da atıkların denize vurması nedeniyle kirlilik meydana geldi. Gemiyi tespit ettik, 2 milyon ceza kestik ve 25 milyon temizleme için harcadığımız bedeli gemi sahiplerinden tahsil edeceğiz. 1 ay sahilimizi kullanmamıza engel oldular. Ekipler sahili eskisinden daha temiz hale getirdiler. Bu işlemler eskiden böyle hızlı değildi. Sistem gerekli koordinasyonla aynı saat içerisinde müdahalelerimizi yapıyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat alanda hizmet veriyorlar. 2005 yılında kanun çıkardık. Amacı acil durumlarda hazırlıklı olunmasıydı. Bugün o işbirliği en üst düzeyde gerçekleştiriliyor. 2005 yılından sonra bugün 360 limanın 351\'inde bu planlarımız mevcut. 296 kıyı tesisimizde gemi takip sistemi bulunmaktadır. Denizlerimizin yüzme suyu kalitesinde yüzde 98 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız Haliç için de büyük mücadeleler vermişti. Şimdi gezi alanlarının olduğu güzel bir yere dönüştü. İzmit Körfezinde belediyemize ait uçak 7 gün 24 saat anında kirliliğe müdahale ediyor. Kirli sular eko sistemi bozduğu gibi doğada da yok olmuyor. Denize bırakılan 1 plastik bardak 50 yılda, cam şişe 1 milyon yılda, 1 sigara izmariti 5 yılda doğaya karışıyor. Bizim bu bilinci vatandaşımıza bu alışkanlıkları kazandırmamız gerekiyor. 39 bin teknemizde mavi kart sistemi var. Bu teknelerin atıkları düzenli takip ediliyor. 2019 yılına kadar Türkiye\'deki tüm marinalarda sıfır atık sistemine geçmiş olacağız.\"



\'ELDEKİNİN KIYMETİNİ BİLMEK GEREKİR\'



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da Batman\'da şehit düşen askerlere rahmet dileyerek, \"Bugün Batman\'da hayatını kaybeden vatan evlatlarımıza, askerlerimize şehadet mertebesine erenlere rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu saldırının terörle ülkemize yapılan bu hareketlerin hiçbir zaman sonuç alınamayacağını söyleyerek bunun galibinin milletimiz, ülkemiz, memleketimiz olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya nüfusu sürekli artıyor. Bunun yanında dur durak bilmeden hızla ilerleyen sanayileşme bazı küresel sorunları da beraberinde getiriyor. İklim değişikliğinden kaynaklı bir takım felaketlere her gün tanık oluyoruz. Deniz kirliliği de bu sorunlardan bir tanesini oluşturuyor. 3 tarafı denizlerle çevrili köprü konumunda olan bir ülkeyiz. 25 milyon hektar deniz alanımız var. 177 bin kilometre boyunda 33 akarsuyumuzun yanında 200 doğa gölümüz, 318 baraj gölümüz ve 1300 adet baraj göletimiz var. Bu potansiyele ne kadar şükretsek azdır. Bu zenginliklerimize, güzelliklerimize, bu potansiyelimize atalarımız mirası, gelecek nesillere emanet olarak bakmadığımız sürece yazık etmiş oluruz. Bizim hükümet olarak meseleye bakış açımız tam da budur. Atalarımız mirası gelecek nesillerimizin emanetidir. Eldekinin mevcut olanın kıymetini bilmek gerekir. Bizim için bir karış toprağımız ne anlam ifade ediyorsa denizimiz ve suyumuzda aynı önemi taşımaktadır. Bu bilinci tüm milletimize aşılamak için hedef 1 milyon amatör denizci eğitimini başlattık. Kullanmasını bildikten sonra denizlerin önemi saymakla bitmez. Örneğin deniz taşımacılığı düşük maliyetli çevre dostudur\" diye konuştu.



\'TÜRKİYE KIYILARINDAKİ GEMİLERİ ANLIK OLARAK İZLİYORUZ\'



Ülke sınırlarında seyreden gemileri anlık olarak izlediklerini söyleyen Bakan Turan, \"Ülkemizde de uluslararası deniz ticaretinin yüzde 90\'ı deniz yoluyla gerçekleştiriliyor. Uzun yıllar unutulan bu sektöre hükümetimiz döneminde can suyu vererek ayağa kaldırdık. Gemi sayısının artmasıyla deniz trafiği yoğunlaştı. Tehlikeli yük taşıyan gemiler yoğun şekilde kullanılmaya başladı. Son yıllarda meydana gelen birçok deniz kazasında can ve mal kaybı yaşanmış ve çevreye çok büyük zararlar verilmiştir. Bakanlık olarak denizlerimizde seyir ve can emniyetini arttırmak için önemli çalışmalar yürütmekteyiz. Teknolojik birçok modern sistem kurduk ve kurmaya devam ediyoruz. Deniz trafiğini anlık olarak yönlendirmek amacıyla Türk Boğazları Trafik Sistemi 15 yıldır hizmet veriyor. 2007 yılından bu yana Türkiye kıyılarındaki gemileri anlık olarak izliyoruz. Tüm Türk bayraklı gemileri uydular vasıtasıyla dünyanın neresinde olursa olsun takip ediyoruz. Yabancı bayraklı gemilerin de takibini yapabiliyoruz. Kıyılarımızı korumak için limanlarımıza gelen gemileri titiz bir şekilde denetliyoruz. Deniz kirliliğine müdahale konusunda ise Antalya bölgesel acil müdahale merkezi inşaatını 2015 , Tekirdağ ulusal deniz emniyeti acil müdahale merkezi inşaatını 2017 yılında tamamlayarak hizmete aldık. Yılda ortalama 10 binden fazla gemi bu körfeze girip çıkmaktadır. Kocaeli bölgesinde 35 limanda 73 milyon ton yük işlem gördü. Bu da ülke genelinin yüzde 15\'ini oluşturuyor. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın hiçbir kaza geliyorum demez. Tatbikata katılacak tüm arkadaşlara önemli görevler düşmektedir.\"



\'KOCAELİ\'NDE KAZALARA HAZIRLIKLI OLMALIYIZ\'



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç ise, \"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bizim bakanlığımız olarak 4 uluslararası, 2 ulusal, 6 bölgesel olmak üzere 12 adet tatbikat gerçekleştirdik. Kapasitemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bakanlık olarak seyir, can ve mal ile meydana gelecek deniz kazalarını önlemeye yönelik hem Türk hem de dünya denizciliğine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Kocaeli gibi bir bölgede kazalara da hazırlıklı olmalıyız. Bugüne kadar petrol kirliliğine hazırlıklı olmak ve deniz kazaları konusunda önemli bir yol katettik\" dedi.



SENARYO GEREĞİ 70 TON FUEL OİL DENİZE DÖKÜLDÜ



Konuşmaların ardından \'Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Tatbikatı\' na geçildi. Senaryo gereği akaryakıt ikmali yaptıktan sonra kalkış manevrası yapan tankere black out olması nedeniyle manevradan aciz duruma düşen kuru yük gemisi çarptı. Tankerin yakıt tankından yara alması sonucu denize yaklaşık yine senaryo gereği 70 ton fuel oil döküldü. Tankerin hasarlı tankında bulunan yakıtın başka tanklara transfere edilmesinin ve hasarın giderilmesinin ardından kuru yük gemisi kaza alanından çekildi. Yaşanan kaza sonrası seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik tedbirlerin alınması ve deniz kirliliğine müdahale edilerek deniz alanının ve kirlenen kıyı şeridi temizlenerek zarar tespiti yapıldı.



HELİKOPTER DE TATBİKATTA



Mehmet Cahit Turan ile Murat Kurum tatbikatı \'Nene Hatun\' adlı kurtarma gemisinden takip ederek, kurtarma çalışmalarıyla ilgili talimatlar verdi. Sahil Güvenlik\'e ait helikopter havadan çalışmaları takip etti. Tatbikatın ardından bakanlar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Tersaneler ve Kıyı Yapılaşma Genel Müdürlüğü arasında İstanbul, İzmir ve Samsun\'daki tersaneler ve kıyı yapılarına bağlı tesislerin kıyı emniyeti ve yüzer unsurları tarafından kullanılmasına yönelik imza törenine katıldı.