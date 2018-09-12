(Görüntülü) İzmit Belediye Başkanı lüks makam aracından vazgeçti

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT Belediye Başkanı AK Parti\'li Nevzat Doğan, lüks makam aracını değiştirerek yerine Türkiye\'de üretilen otomobili kullanmaya başladı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan makam aracında değişikliğe gitti. Kamuda araçların sınıflarının düşürülmesi ve araç sayılarının azaltılması kararının alınmasının ardından İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, makam aracı olarak kullandığı, kiralık BMW marka araç yerine, kiralanan 2017 model Fiat Egea model otomobile binmeye başladı. Başkan Doğan, makam aracı için Türkiye\'de üretilen otomobili tercih etti. İzmit\'te bir etkinliğe katılmak için yeni makam aracıyla gelen Başkan Doğan, araç değişikliği ile ilgili gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.