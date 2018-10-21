(Görüntülü) İzmirliler tarihi bölgelerde hazine avına çıktı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- KENTİMİZ İzmir Derneği tarafından, 500 İzmirli vatandaşın yarışmacı olarak katıldığı Kurtuluş Savaşı temalı \'Basmane’de Hazine Avı\' yarışması düzenlendi. Havanın güneşli olmasını da fırsat bilen İzmirliler, İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni keşfetmeyi konu edinen yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Yarışmanın kazananları, çeşitli şifreleri çözdükten sonra saat 17.00’de Aziz Vukolos Kilisesi’nde yapılacak törende 3 bin TL ile ödüllendirilecek.



Kentimiz İzmir Derneği, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen \'Basmane’de Hazine Avı\' adlı yarışmayı düzenledi. 500 kişinin katıldığı yarışma, İzmirlilerden yoğun ilgi gördü, tüm biletler tükendi. Kentin belirli bölgelerine dikkat çekmek ve İzmir Tarihi Kent Merkezi’ni tanıtmak amacıyla düzenlenen oyunda bu yıl tema \'Kurtuluş Savaşı\' olarak seçildi.



YARIŞMACILAR TARİHİ BÖLGELERDEKİ ŞİFRELERİ ARADILAR



Kentimiz İzmir Derneği yetkilileri tarafından Basmane Garı’nda yapılan bilgilendirmenin ardından, yarışmacılar şifrelerin yer aldığı tarihi bölgelere dağıldı. Yarışmacılar, trafik kurallarına uymaları ile yaya ve araçlara dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Toplamda 150 farklı grup olmak üzere 2-3 veya 4 kişilik takımlar halinde oyuna dahil olacak yarışmacılar, yapılan bilgilendirmenin ardından kendilerine dağıtılan şifreleri çözmeye başladı.



KURTULUŞ SAVAŞI’NA SAHNE OLAN BÖLGELER



Kentimiz İzmir Derneği\'nin amacının İzmir’in kültürel değerlerini korumak ve geliştirmek olduğunu kaydeden derneğin görevlisi Halis Hakyemezoğlu (30), \"Yarışma Kurtuluş Savaşı hikayesinden beslenerek hazırlandı. Kurtuluş Savaşı’na sahne olmuş bölgeler konu edildi ve şifreler bu konseptte hazırlandı. Dağıtılan broşürlerdeki bilgileri kullanmadan yarışmacılar şifreleri çözemiyor. Dolayısıyla burada Basmane’deki noktaları da tanıtıyoruz. Yarışmacılar bu bölgeleri içselleştirmeden şifreleri çözemiyor. Dolayısıyla yarışmacılar için bir öğrenme sürecini de kapsıyor. Yarışmaya 18 yaş üstü herkes katılabiliyor. Yarışma ile ilgili olarak İzmir’in Tarihi Kent Merkezi’nde çalışmalar yapıldı, belirli noktalar tespit edildi ve detaylı içerik hazırlandı\" dedi.



Gün boyu sürecek olan yarışmayı en önce tamamlayan ve şifreleri çözen takım, varış noktasına ilerleyecek ve yarışmanın kazananları, şifreleri çözdükten sonra saat 17.00’de Aziz Vukolos Kilisesi’nde yapılacak törende 3 bin TL ile ödüllendirilecek.