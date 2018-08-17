(Görüntülü) İZMİRLİ KADINLARDAN ŞIRNAKLI KADINLARA BAYRAM YARDIMI 

İZMİR?in Gaziemir ilçesinde yaşayan bir grup kadın tarafından gönderilen giyim malzemeleri, Şırnak\'ın Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde yaşayan kadınlara bayram hediyesi olarak dağıtıldı.

İzmir?de kendilerine, Siz yalnız değilsiniz, biz buradayız adını veren 8 kişiden oluşan gönüllü kadınlar topluluğu, Silopili kadınlar için bayram hediyesi gönderdi. Silopi ilçesi Özgen köyü sakinlerinden Cemile Soysal?ın 3 ay önce sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği İzmirli gönüllü kadınların, topladıkları 137 yardım kolisi, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik?in katkısı ile Silopi?ye getirilmesi sağlandı. Yardımlar kolilerden çıkartılarak köy halkının ihtiyaçlarına göre seçebilmesi için yere serildi. Beğendikleri giysileri alan ihtiyaç sahibi kadınlar, İzmirli hemcinslerine teşekkür etti. Özgen köyüne getirilen yardım kolilerinden 70?i köyde, geri kalanı ise Şırnak kent merkezine gönderilerek, oradaki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İzmir?den yardım kolileri ile Şırnak?a gelen gönüllü kadınlardan Remziye Güneş Dokur, Türkiye\'nin 81 kentinde nerede ihtiyaç olduğunu tespit ederek oradaki kadınlara yardım götürdüklerini belirterek, 81 ile gitmeye çalışıyoruz. Nerde bir ihtiyacı olan varsa oraya gitmeye çalışıyoruz. Bu kurban bayramında da Silopi ilçesini seçtik. Amacımız buradaki çocukları sevindirmek buradaki aileleri sevindirmektir dedi.Yardıma aracı olan köy sakinlerinden Cemile Soysal ise, Öncelikle İzmir?den gelen grup bayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Şırnak adına. Bölgemizi düşündükleri için. 3 aydır çaba gösteren arkadaşlarımız oyuncak olsun giyim olsun büyük küçük demeden bizi düşünmüşler diye konuştu.

