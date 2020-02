(Görüntülü) İzmirli kadınlardan davullu gösteri

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de \'Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 84\'üncü yıldönümü\' nedeniyle düzenlenen törende, sadece kadınlardan oluşan \'150 Kadın, 150 Davul\' grubu ritim gösterisi sergiledi.



Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıldönümü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı\'nda bir tören düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, CHP\'li Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve kadınların katıldığı törende, Mansuroğlu Mahallesi Muhtarı Yasemen Yavuz Cezzar, 84 yıl önce Atatürk önderliğinde kazandığı haklar sayesinde 25 yıldır muhtarlık yaptığını dile getirdi. Kadınların 84 yıldır demokrasinin sesi olarak muhtarlıkta, belediyede ve mecliste görev aldığını dile getiren Cezzar, \"Ben meydanlardaki en canlı rengim. Bugün 5 Aralık\'ta, bize tanınan değil, zorlu mücadelelerle kazandığımız bu önemli hakkın değerini, sandığın gücünü bir kez daha hatırlıyoruz. Artık hayatın her anında her alanındayız. Sesimiz hiç olmadığı kadar gür, rengimiz hiç olmadığı kadar canlı olsun. Çünkü sen 3 aylık çocuğunu beşiğinde bırakıp harbe katılan o gencecik annesin, Nene Hatun\'sun, sanıldığından daha cesursun. Burada karanlık yok, senin yolun bilimle, kültürle, sanatla döşendi. Ben eşiyle omuz omuza yürüyen, çocuklarını Atatürk\'ün ışğında yetiştiren iki kız annesiyim. Yaşamımız boyunca çocuklarımızı bu inançla yetiştirelim\" diye konuştu.



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Atatürk\'ün kurtuluşun hemen ardından tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti\'ni kurmak için çok önemli devrimleri hayata geçirdiğini, bu önemli devrimler arasında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin de olduğunu dile getirdi. Avrupa\'dan çok önce Türk kadınının hakları konusunda hızlı yol aldığını söyleyen Aydoğan, \"Ama sonra maalesef kadın haklarında gerileme oldu. Şimdi öyle bir nesil yetiştirilmek isteniyor ki, kız çocukları bir şey isteyemez hale getiriliyor. Eğer bunu önleyemezsek, ileride burada toplanacak kadın bulamayız. Böyle bir nesil felakettir. Kadının iş, siyaset hayatında olmadığı ülkelerde ilerleme yok\" diye konuştu. Türkiye\'nin bütün ekonomik krizlerden, bütün savaşlardan Türk kadınının gücüyle başarıyla çıktığını anlatan Aydoğan, \"Atatürk bu hakları Türk kadınına boşuna vermedi. Çünkü Türk kadınını tanıyordu. Atatürk ve arkadaşlarına minnet duyuyorum. Çocuk evlilikler, töre cinayetleri bitmeden ölürsem, gözüm açık gidecek. Ama sizlere güveniyorum. Çalışarak, birbirimize sarılarak ülkeyi kadınlarla birlikte ayağa kaldıracağız. Sizlere, kadınlarımıza güveniyorum. Işıklı günleri sizlerin sayesinde göreceğiz\" diye konuştu.



Törende konuşmaların ardından, \'150 Kadın, 150 Davul\' grubundan yaklaşık 100 kadın davullarıyla bir ritim gösterisi sundu. Özellikle turuncu aksesuarlar taşıyan her yaştan kadının davul çaldığı meydanda topluluk, \'Atamın ışığıyla yürüyorum\', \'Teşekkürler Atam\' yazılı pankartlar taşıdı. Grup daha sonra kortej eşliğinde Kültürpark’a yürüdü. Etkinlik İsmet İnönü Sanat Merkezi\'ndeki skeç ve konserlerle devam etti.