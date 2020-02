(Görüntülü) İzmirli işletmecilerden fırtınaya karşı kum torbalı önlem

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR için yapılan \'tropik fırtına\' uyarısı, günün her saati dolu olan Kordon\'daki eğlence mekanlarının dün akşam boş kalmasına neden oldu. Hafta sonu kahvaltı için deniz kenarındaki mekanları tercih edenler de evlerine kapanınca işletmeciler, sabah ve akşam iş yapamadı. İşletme sahipleri, bir yandan müşteri çekmeye çalışırken diğer taraftan fırtına uyarıları nedeniyle olası su baskınlarına karşı mekanların önünü kum torbalarıyla kapattı. Barikatlı önlem, görenleri şaşırttı.



Günlerdir yapılan \'tropik fırtına\' uyarıları, İzmirlilerin hafta sonunu evlerinde geçirmesine neden oldu. Kent sakinleri, kasırga oluşacağı endişesiyle evlerinde kalmayı tercih edince İzmir\'de günün her saati kalabalık ve canlı olan Alsancak ile Kordon gibi yerler boş kaldı. En çok hafta sonu dolan mekanlara, cumartesi gecesi ve pazar sabahı müşteri gelmedi. İşletme sahipleri ise fırtına sonrası oluşması beklenen su baskınlarına karşı önlem aldı. Mekanların önleri, kum torbalarıyla kapatıldı. Özellikle kot farkı nedeniyle sorun yaşayan işletmecilerin, kum torbalarını üst üste dizmesi dikkat çekti.



İşletme yetkilisi Deniz Aras, yapılan uyarıların ardından önlem aldıklarını belirterek, \"Uyarı yapıldı. İnsanlar da panik yaptı. Biz de kendimizce önlem aldık. Kum torbalarını getirdik, kapımızın önüne dizdik. Suyun yükselerek, işletmenin içerisine girmesini engellemeye çalıştık. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok; ama biz yine tedbirimizi alacağız\" dedi.



İzmirlilerin fırtına uyarılarının ardından korktuğunu, bu nedenle mekanda cumartesi gecesi iş yapamadıklarını dile getiren Aras, sabah da kahvaltı için erkenden açtıkları işletmenin boş kaldığını söyledi.



\'MÜŞTERİ KAYBI YAŞADIK\'



İşletme sahiplerinden Turgut Duymuş da \'tropik fırtına\' haberlerinin basında yer almasıyla kent sakinlerinin korkuya kapıldığını dile getirerek, \"İnsanlar, kendi canını ve malını korumak için deniz kenarlarına inmedi. Bizim de mekanlarımız deniz kenarında, bu nedenle işsiz kaldık. Normal bir yağış olsa kimse korkmaz; ama insanlar afet olacağı endişesi ile dışarı çıkmıyor. İnsanların içine korku girdi\" diye konuştu.



Kayhan Çilinger ise bir süredir fırtına geleceğine dair haberler olduğunu, bu nedenle işletmelerde hasar oluşmaması için önlem aldıklarını dile getirdi. Kasırga korkusu nedeniyle şu anda mekanın bomboş kaldığını kaydeden Çilinger, \"Fırtınanın yaşanmaması güzel; fakat yapılan duyurular nedeniyle insanlar korktu. Çıkmadı dışarı. Bizim sabah kahvaltıya gelen, akşam da eğlenmeye gelen müşterilerimiz oluyor. Şimdi mekan bomboş. Çok etkilendik, öylece boş boş oturuyoruz\" dedi.



Öte yandan İzmir Körfezi\'nin sakin olduğu gözlenirken, yağmur yağmamasını fırsat bilen bazı kişilerin Kordon\'a geldiği görüldü. Sahilde balık tutan Süleyman Öztürk, \"Biz de fırtına uyarılarını ciddiye alıyoruz ve ona göre de tedbirimizi alıyoruz\" diye konuştu.