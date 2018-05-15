(Görüntülü) İzmir'deki nüfus müdürlükleri çalışanlarından şiddet tepkisi

Davut CAN İZMİR, (DHA) İzmir\'in, Buca, Gaziemir ve Çeşme ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinde, vatandaşların kendilerine fiziki ve sözlü şiddet uyguladığı öne süren 3 memur, suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Nüfus Müdürlüğü önünde toplanan Türk Büro-Sen İzmir 1 No\'lu Şube üyesi bir grup da olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı. Öte yandan, Buca İlçe Nüfus Müdürlüğü\'nde yaşanan itişme de güvenlik kamerasına yansıdı. İzmir\'in Buca, Gaziemir ve Çeşme ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinde, vatandaşların memurlara fiziki ve sözlü şiddet uyguladığını, son dönemde bunların arttığını iddia eden Türk Büro-Sen İzmir 1 No\'lu Şube üyesi bir grup, Konak ilçesi Çankaya semtindeki Gazi Bulvarı\'nda bulunan İzmir İl Nüfus Müdürlüğü binası önünde toplandı. Buca, Gaziemir ve Çeşme ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinde, vatandaşların kendilerine fiziki ve sözlü şiddet uyguladığı öne süren 3 memurun, suç duyurusunda bulundu belirtildi.Türk Büro-Sen İzmir 1 No\'lu Şube Başkanı Cumhur Çil yaptığı basın açıklamasında, pasaport ve ehliyetle ilgili işlemlerin 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'ne devredildiğini hatırlatarak, İş yükündeki muazzam artışa rağmen personel sayısı aynı. Binaların fiziki ve teknik açıdan yetersiz olması da göz önüne alınırsa, nüfus müdürlükleri adeta kaos ortamına döndü. Bu durumun sonucunda da istenmeyen şiddet olayları gerçekleşmekte, nüfus müdürlüğü çalışanlarının hayatları tehlikeye girmektedir dedi. Çil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya seslenerek şunları söylediBinaların teknik ve fiziki eksiklikleri bir an evvel giderilmeli, personel eksikliği derhal tamamlanmalıdır. Şiddet olaylarının yaşanmaması için emniyet güçleri gerekli güvenlik önlemlerini almalı, nüfus müdürlüklerinde tedbir amaçlı polis memurları beklemelidir. Maalesef nüfus çalışanlarının huzuru kaçmıştır. Acilen bu hususta nüfus memurlarının kendilerini güvende hissedecekleri şartlar sağlanmalıdır. BUCA\'DAKİ OLAY KEMARADA Buca İlçe Nüfus Müdürlüğü\'nde meydana gelen ve Nüfus Şefi Koray Evren\'in darp edildiği belirtilen olay de güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir memur ile tartışan bir vatandaşın, kendisine bir şey söylemek amacıyla gelen Evren\'in üzerine doğru yürüyüp, itmesi ve ardından karşılıklı itişmeler de yaşandığı görülüyor.