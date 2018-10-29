(Görüntülü) İzmir'de terapi gibi yürüyüş yolu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Balçova ilçesinde bulunan Behzat Tepe ve Balçova Barajı yürüyüş parkurları, hafta sonu şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyen İzmirlilerin yeni adresi oldu. Balçova\'da İzmir Valiliği tarafından işletilen Termal Otel\'in arkasında bulunan Behzat Tepesi ve Balçova Barajı yürüyüş parkurları, İzmirli doğaseverlerin, hafta sonu şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için yeni adresi oldu. Balçova Barajı\'na doğru çıkan parkurda doğaseverler çam ağaçlarının içinde yürüyerek, hem spor yapıyor, hem de kentin pek bilinmeyen doğa güzelliklerini keşfediyor. Çam ağaçlarının kokusuyla toprak yolda ilerleyen vatandaşlar, güneşle ısınırken hafif rüzgarla serinliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yürüyüşe çıkan İzmirliler, sonbaharın ve yaklaşan kışın tadını çıkarıyor. Baraj yolundaki yürüyüş parkuruna ilk kez geldiğini belirten Furkan Aklan, \"Ege Üniversitesi\'nde okuyoruz ve buraya ilk kez geliyoruz. Hafta sonunu bu şekilde değerlendirdik. Hava da çok güzel. Doğada dolaşarak sonbaharın keyfini çıkarıyoruz\" dedi. Aklan\'ın arkadaşı Gülce Erdemir ise yürüyüş yolunda herkesin birbiriyle selamlaştığını söyleyerek, \"Burayı biz de yeni keşfettik. Ben çok beğendim. Özellikle yürüyüş yolunda herkesin birbirine \'Günaydın\' demesi çok güzel bir şey\" dedi. KENTE FARKLI BİR AÇIDAN BAKIN Aynı bölgede bulunan ve doğa yürüyüşü tutkunlarının popüler rotalarından olan Behzat Tepesi 740 metre yüksekliği ile yürüyüşçüleri gidiş dönüş 3 saat süren yolculukla zorluyor ama yürüyüş sonunda baraj gölünün eşsiz manzarası tüm yorgunluğu unutturuyor. Patika yollardan geçerek tepeye tırmanan doğaseverler, tepeye ulaştıklarında kenti kuşbakışı olarak farklı bir noktadan izleme imkanı buluyor. Behzat Tepe\'ye erken saatlerde çıkan ve manzarayı seyrettikten sonra patika yollardan tekrar aşağıya inen Bahar Güral, \"Burası çok güzel bir yer. İzmir gerçekten de yaşanabilir bir kent\" diye konuştu.