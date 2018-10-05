(Görüntülü) İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 21 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bu sabah harekete geçen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve Menemen’in Asarlık Mahallesi\'nde korsan eylem yaptıkları tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. Operasyona İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Baskın yapılan bazı adreslerde şüpheliler suç delillerinin yok etmek için zaman kazanmak amacıyla kapıyı açmayınca, özel harekat polisleri koçbaşı kullanarak içeri girdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı bulunan, terör örgütüne ait çok sayıda yayın, 1 tabanca ve bu tabancaya ait fişek, terör örgütüne ait bayrak ve flamalar, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha arandığı belirtildi.



