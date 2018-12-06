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(Görüntülü) İzmir'de PKK propagandasına 11 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı

06 Aralık 2018 19:40

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptıkları belirtilen kişilere yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonda, PKK\'yı öven paylaşımlarda bulunmakla suçlanan 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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