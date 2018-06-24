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(Görüntülü) İzmir'de oy verme işlemi başladı (2)

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE OY KULLANDILAR Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde, sandığa engelli ve yaşlılar da yoğun ilgi gösteriyor

24 Haziran 2018 16:16

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE OY KULLANDILAR Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde, sandığa engelli ve yaşlılar da yoğun ilgi gösteriyor. Karşıyaka\'da yaşayan yürüme engelli Faruk Koroz, tekerlekli sandalyesiyle Fevzipaşa Ortaokulu\'nda oy kullanacağı sandığa gitti. Mührü alarak tekerlekli sandalyesiyle kabine geçen Koroz, seçimini yaptıktan sonra sandığa oyunu attı. Engeline rağmen oy kullanmaya geldiğini söyleyen Koroz, \"Bu şekilde Girne Bulvarı\'ndan buraya geldim. Oyumuzu kullandık, vatani görevimizi yaptık. Ülkemiz için hayırlısı neyse o olsun\" dedi. Hava sıcaklığına rağmen yaşlı vatandaşlar da sandıklara gelerek oy kullandı. 90 yaşındaki Mazhar Can, oyunu kullanmak için torunuyla birlikte tekerlekli sandalyeyle İzmir Atatürk Lisesi\'ne geldi. Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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