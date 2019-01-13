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(Görüntülü) İZMİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

İZMİR'in Menderes ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

13 Ocak 2019 13:03

İZMİR\'in Menderes ilçesinde, bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. 
Yangın, bugün saat 03.00 sıralarında Oğlananası Atatürk Mahallesi Kısıkköy Mobilya Şehri içinde çıktı. Plastik maddelerin geri dönüşümünü sağlayan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda fabrikada ufak çaplı patlamalar meydana gelirken, bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangına müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. 
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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