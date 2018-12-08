(Görüntülü) İzmir'de evsizlere sıcak yuva

İZMİR, (DHA) KIŞ mevsiminin yüzünü göstermesiyle birlikte \'soğuk hava\', sokakta yaşayanlar için yaşamsal bir tehdit oluşturmaya başlarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte 2 günde belediyenin Müyesser Turfan Geçici Konukevi\'ne sığınanların sayısı 72\'ye yükseldi. İzmir\'de etkisini gösteren kara kış, hissedilen sıcaklığın geceleri eksili değerlere yaklaşmasıyla yaşamı zorlaştırırken, barınma olanağına sahip olmayanlar için geceyi sokakta geçirmek hayati tehlikeler yaratabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kapılarını 24 saat boyunca açık tuttuğu Müyesser Turfan Geçici Konukevi, onlar için sığınacak sıcak bir yuva, bir tas sıcak çorba ve rahat bir yatağın ötesinde, yaşama tutunacakları fırsatlar sunuyor. Son 2 günde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte, Örnekköy\'deki Geçici Konukevi\'nde konaklayan evsizlerin sayısı 72\'ye yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, artan talebi karşılamak için ise personel ve yatak sayısını artırarak gerekli önlemleri aldı. 3 AY KALINABİLİYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü\'ne bağlı olarak görev yapan Müyesser Turfan Geçici Konukevi, çeşitli kaynaklardan gelen ihbarları da değerlendirerek sokakta yaşayan evsiz vatandaşları, bulunduğu yerden alıyor ve onlara barınma olanağı sağlıyor. Merkeze gelenlerin öncelikle sağlık kontrolleri yapılıyor, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi gerektiren durumlarda ise Eşrefpaşa Hastanesi devreye giriyor. Merkezde 3 ay olan barınma süresi, ihtiyaç durumunda 6 aya kadar da uzayabiliyor. Merkezden bu süre dışında, günübirlik yararlanma olanağı da bulunuyor. Yaşı uygun olanlar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma ile huzurevi veya bakım merkezlerine yerleştiriliyor, çalışabilecek durumda olanlar ise Türkiye İş Kurumu\'na yönlendiriliyor. BU NUMARALARI KAYDEDİN İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Geçici Konukevi\'ne ihbarı yapılan her evsiz erkeğe gidiliyor, ancak kalmak için rızası olmayanlara zorla işlem yapılmıyor. Rızası alınan 19-59 yaş arası erkek evsizler için 0 232 361 71 51- 0 232 361 00 82 telefonlara yapılan ihbarlara ivedilikle araç gönderildiği gibi ihtiyaçlı vatandaşlar kendileri de kuruma bireysel başvuru yapabiliyor. 60 yaş üstü yaşlılar ve ağır engelliler ile kadın ve çocuklar için bildirimler ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'ne; 183 hattı ya da 155 üzerinden yapılıyor.