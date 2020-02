(Görüntülü) İzmir'de engelliler hakları için yürüdü

Davut CAN / İZMİR, (DHA) İZMİR’in Bornova ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bir araya gelen engelliler, hakları için yürüdü. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla’nın da katıldığı yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Bornova Büyükpark’taki Gençlik Merkezi önünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bir araya gelen engelliler ve aileleri, engelli hakları konusunda farkındalık oluşturmak için yürüdü. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüşe, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla da katıldı. Ellerinde, \'En büyük engel sevgisizliktir\', \'Fark et, kabul et, bizimle yürü\', \'Herkes için engelsiz bir dünya\' dövizleri taşıyan grup, Bornova Belediyesi binasına kadar yürüdü. Ardından da tekrar başlangıç noktasına döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bandosu, kortejin önünde marşlar çalarak, yürüyüşe katılanlara keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika süren yürüyüşe katılan Başkan Atilla’ya, otizmli gençler büyük ilgi gösterdi. Gençler, güzergah boyunca Atilla’nın kolunu bırakmadı. Atilla, yaptığı konuşmada \"Bornovamızda, tüm kardeşlerimizle birlikte engelleri ortadan kaldırıyoruz ve farkındalık yaratıyoruz. Bütün projelerimiz hep engelli kardeşlerimiz için. Bundan önce olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi bugün alandayız. +1 Down Kafemiz de bugün 3 yaşında girdi. Nice mutlu yıllar diliyorum\" dedi.