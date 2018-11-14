(Görüntülü) İzmir'de doktorlardan yasa teklifine tepki

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Tabip Odası üyesi doktorlar, sağlık alanındaki değişiklileri içeren kanun teklifini protesto etti. Doktorlar adına açıklama yapan Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Obuz, hem yasa teklifindeki şiddeti önlemeye yönelik maddelerin hem de KHK\'lı doktorlarla ilgili düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Sağlık alanındaki değişikliklere ilişkin Ak Parti milletvekilleri tarafından Meclis\'e sunulan kanun teklifi Meclis Sağlık Komisyonu\'ndan geçti. Teklifin beşinci maddesinde yer alan KHK\'yla ihraç edilmiş sağlık çalışanlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olan sağlık kuruluşlarında çalışmasına yasak getirilmesine ve diğer maddelere karşı İzmir\'de 20 doktor, İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. Doktorlar, hekimlere yönelik şiddet olaylarını protesto etti, slogan attı. Sağlıkta şiddetin son bulmasını istedikleri pankartlar taşıyan doktorlar adına açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz, yasa teklifindeki bazı maddeler ile KHK\'lı doktorlara yönelik yapılan düzenlemenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Şiddeti önlemeye yönelik etkin tedbirlerin alınmasını beklediklerini de ifade eden Funda Obuz, KHK\'lı doktorlarla ilgili bazı değişikliklerin yapıldığı bilgisinin geldiğini ancak bunun halen açıklanmadığını, bu konuda olumlu adımlar atılmasını beklediklerini de anlattı.