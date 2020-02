(Görüntülü) İzmir'de deniz sevdalılarından kıyı temizliği

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası Kıyı Temizliği etkinliğinde bir araya gelen genci yaşlısı çok sayıda doğasever, sahildeki çöpleri toplayarak deniz yaşamını kurtarmaya öncülük etti. Uluslararası Kıyı Temizliği ICC International Cosatal Clean Up kampanyası kapsamında Türkiye dahil 100’den fazla ülkede 500 bini aşkın gönüllü ile deniz ve kıyılar eşzamanlı olarak temizlendi. Denizlerin ve su yollarının kirliliğini gündeme taşıyarak, kirliliğe neden olan faktörlere dikkat çekmeyi amaçlayan projenin Türkiye ayağını DenizTemiz Derneği/ TURMEPA üstlendi. İzmir’deki etkinlik TURMEPA koordinesinde Güzelbahçe Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi destekleriyle Güzelbahçe’deki Siteler Plajı’nda gerçekleştirildi. CHP\'li İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa İnce, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda gönüllünün katıldığı kıyı temizliğinde yaklaşık 1 saat süresince çöp toplandı. Özellikle çocuklar ellerine eldiven takıp poşetlere çöp doldurarak etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. PLASTİĞİN KAYBOLMA SÜRESİ 450 YIL Uluslararası Kıyı Temizliği kampanyasının ilk olarak 1986 yılında ABD\'nin Texas eyaletinde düzenlendiğini söyleyen DenizTemiz Derneği/ TURMEPA İzmir Şubesi Eğitim Proje Koordinatörü Saygın Yörük, etkinliğin yoğun ilgi üzerine tüm dünyaya dağılarak uluslararası bir nitelik kazandığını hatırlattı. Gelecek nesillere temiz denizlerle dolu, yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla deniz sevdalılarıyla birlikte kıyı temizliği yaptıklarını anlatan Yörük, \"Amacımız temizlemekten ziyade çevreyi hiç kirletmemeyi çocuklarımıza öğretebilmek. Kıyılarımızda plastik, metal, cam, kağıt ve ambalaj gibi birçok atıkla karşılaşıyoruz. Bu atıklar doğada kolay kaybolmuyor. Plastik birkaç saniyede üretiliyor ama doğada kaybolması 450 yılı buluyor. Eğer bu hızla kirletilmeye devam ederse 2050 yılında denizlerde balıktan çok plastik görülecek\" dedi. BELEDİYEDEN DESTEK Yerel yönetimlerin en önemli görevinin çevreyi temiz tutmak olduğunu ifade eden CHP\'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, insan faktörünün de doğanın temiz kalmasını kolaylaştırdığını söyledi. Başkan İnce, \"Bu sahilde yürüyüş yaparken her 30 metrede bir mavi çöp sepetleri görürsünüz. Ama yinede yere çöp atan kişiler var. Bizlerin görevi temizliği sağlamak ise halkın da görevi temiz tutmak. Amacımız çocuklarımıza temiz bir ortam bırakmak. Kıyılardaki kirliliğin ana nedenlerinden biri dereler. Deredeki atıklar ilk yağmurlarda denizle buluşuyor. Neyse ki Güzelbahçe büyük sorunlarla karşı karşıya değil. Yine de çevre bilincinin çocuklarda arttırılmasını sağlayalım\" dedi. ÇOCUKLARDAN İŞBİRLİĞİ Kıyı temizliğine annesiyle birlikte katılan 3\'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Defne Kurt, deniz ve kıyı temizliğine büyük önem verdiğini söyleyerek her fırsatta okuluyla birlikte temizlikle ilgili etkinliklere katıldığını belirtti. Anne Esen Kurt ise her sene yapılan çöp toplama etkinliklerinin çocuklara bu yaşta temiz çevre bilinci aşıladığını kaydetti. Kurt, \"Biz de elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Her gittiğimiz toplu kullanım alanlarında bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle temizlikle ilgili çalışmalara hepimiz öncü olabiliriz\" diye konuştu. Kıyı temizliğine öğrencileriyle birlikte katılan eğitimci Filiz Üstel de topluma faydalı her işe çocuklarla ve gençlerle başlamanın önemine dikkat çekerek, \"Biz eğitimciler çocukların bu dünyanın gerçek sahibi olduğunu düşünüyoruz. Doğaya sahip çıkmak onların en sevdiği iş. Büyüdükçe bu özelliği yitiriyoruz. Biz de onlardan öğrenmek zorundayız. Yetişkinler de doğanın bir parçasıyız. Gönüllü olarak burda bulunuyoruz. Kirletmeme bilincini gelecek kuşaklara verirsek çocuklar da biz de daha temiz bir dünyada yaşarız\" dedi. Kıyı temizliğini tamamlayan çocuklar daha sonra parmak boyasıyla brandaya el baskısı yaparak çevreyi koruma sözü verdi.