(Görüntülü) İzmir'de cuma hutbesinde 'şehitlik' anlatıldı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- BATMAN’da, PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesiyle şehit olan 8 asker memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanırken, İzmir\'deki cuma namazında okunan hutbede \'şehitlik\' konusuna yer verildi.



İzmir’de cuma namazındaki hutbede \'şehitlik\' konusu anlatıldı. Hutbede, \"Allah yolunda ölenlere ölü demeyin, onlar diridir, siz anlamazsınız. Bu ülkenin dirliğini, birliğini beraberliğini bozmak için her türlü hileye başvuran düşmanlarımız var. İşte bu düşmanlara karşı o şehitlerimiz biz yataklarımızda uyurken katledildiler. Neden? Bizim nesillerimiz ayakta dursun diye. Bizim şehitlerimize minnet borcumuz var. Vefa borcumuz var. İnsanlık yaşadığı ilk günden beri, devlet millet ayakta kalsın, edep, ahlak, gelenek, iyilik ve irfan devam etsin diye hep birileri ömürlerini böyle feda etmişlerdir. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. Allah kandan beslenenlere fırsat vermesin\" denildi.



Hutbenin ardından, Batman\'da, PKK\'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesiyle şehit olan askerler ve tüm şehitler için dua edildi.



