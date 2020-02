(Görüntülü) İzmir pedalladı (ÖZEL) Şenol Ustaömer 25 yıl sonra kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz

Gelecekten umutluyuz

Oyuncuların yukarı çıkmakta zorluk çektiklerini düşünüyorum

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN İSTANBUL,(DHA)

Türkiye U18 Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Ustaömer, Türkiye, Akdeniz Oyunları\'nda 25 yıl önce Fatih Terim ile birlikte kazanmıştı. O zamanın iyi bir kadrosu vardı. İnşallah 25\'inci yılın devamında 2\'nci defa Türkiye\'ye bu kupayı kazandırmak istiyoruz dedi.

İspanya\'nın Tarragona kentinden düzenlenecek olan Akdeniz Olimpiyatları öncesinde turnuvada mücadele edecek olan U18 Futbol Milli Takımı\'nın teknik direktörü Şenol Ustaömer, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kupayı 25 yıl sonra tekrardan Türkiye\'ye getirmek istediklerini ifade eden Şenol Ustaömer, Oyunlara hazırlanana kadar iki kamp yaptık. Erzurum ve İsveç\'te turnuvalar oynadık. Yaklaşık 1 haftadır da Riva\'daki Türkiye Futbol Federasyonu\'nun tesislerinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Akdeniz Oyunları\'nın bir özelliği var. Türkiye, 25 yıl önce Fatih hoca ile birlikte kazanmıştı. O zamanın iyi bir kadrosu vardı. Yanılmıyorsam Fransa\'ydı, burası da oraya yakın bir yer, İspanya\'da oynayacağız. Takımımız iyi, oyuncularımızın morali de iyi. İyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah 25\'inci yılın devamında 2\'nci defa Türkiye\'ye bu kupayı kazandırmak istiyoruz. Oyuncuların büyük bir isteği, arzusu var. Zaten bunu çalışmalarda gösterdiler. Ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bu kupayı Türkiye\'ye getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız diye konuştu.

OYUNCULARIN YUKARI ÇIKMAKTA ZORLUK ÇEKTİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Genç oyuncuların, A takımda forma giymeleri konusunda zorluk çektiğini düşündüğünü belirten Ustaömer, Şu anda Süper Lig\'de forma giyen 2 tane oyuncumuz var. Hasan Ali Adıgüzel var Akhisar\'da oynuyor, bir de bizim Ozan Kabak var, Galatasaray\'ın sondan ikinci maçında Fatih Hoca son 10 dakika oyuna aldı. Birisi stoper, birisi orta saha-forvet oynuyor. Bunun gibi birçok oyuncumuz var. Çoğu takımın A takım kadrosunda bulunuyor. Ben her zaman iddia ediyorum Türkiye\'de alt yapıda iyi oyuncular olduğunu yalnız yukarı çıkmakta zorluk çektiklerini düşünüyorum. Çünkü, yukarıda oynaması için Türk kontenjanının bu kadar kısıtlı olmaması gerekir. Bir de üst taraftaki hocalar gençlere biraz daha önem verirse, ben inanıyorum ki Türkiye\'de oynayan birçok yabancı oyuncudan daha iyi duruma gelebilecekler. Bu çocuklar çıkmadan morallerinin bozulmaması gerektiğini her yerde vurguluyoruz. İnşallah bizim bu Milli takıma seçtiğimiz 17, 18, 19, 20 yaş oyuncular Fransa\'da iyi bir turnuvada 3\'üncü oldular. İyi oyuncularımız var. Gelecekten umutluyuz. Bunun için oyuncularımızın kulüplerde şans bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Kulüplerimiz bunlara şans tanırsa birçok oyuncumuz başarılı olur. Bunun en basit örneğini son Milli maçlarda gördük. Lucescu, oynadığımız son 3 hazırlık maçında, ondan önceki maçlara genç bir kadroyla çıktı. Bunlar 1-2 sene önce hepsi bizim genç Milli takımlarda oynuyorlardı. Oradan geldiler. Sonuçta bizim genç Milli takımlarda oynadıkları futbol onları A takıma taşıyor. Biz onlara uluslararası deneyim kazandırmak için 14-15 yaşından beri A Milli takıma gelene kadar hep biz onları oynatıyoruz. Türkiye\'de oynadıkları futbolla beraber deneyim kazanamıyorlar. Genç Milli takımda oynadıkları zaman seviye atlıyorlar. Bu tür oyuncular zaten hepsi A Milli takıma çıkıyor. Bundan önce çıkanlar bizim oyuncularımızdı. İnşallah 1-2 sene sonra o Milli takıma buradan daha büyük takviyeler geçecek şeklinde konuştu.