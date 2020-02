(Görüntülü) İZBAN'da grev başladı (3)

\'BARIŞÇIL YÖNTEMLER İLE SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ SÜREÇ TIKANDI\' İZBAN, 343 personeli ile birlikte bugün sabah saatlerinde greve çıktı. İşçilerin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Alsancak Garı önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler, \"Susma sustukça sıra sana gelecek\" sloganı attı. Yine istasyona, üzerinde \'İZBAN işçisi yalnız değildir\', \'Yaşasın sınıf dayanışması\' yazılı pankartlar asıldı. Burada açıklama yapan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, sendikanın yasal sürelerin tamamını barışçıl yollardan anlaşmak üzere kullandığını, fakat barışçıl yöntemler ile sürdürdükleri görüşmelerin artık tıkandığını belirtti. Ervüz, \"En baştan beri tüm iyi niyetimizle sürdürdüğümüz görüşmelerde, işverenimiz maalesef çalışanlarını mutlu edecek, en azından enflasyondan koruyacak kadar dahi bir ücret zammı teklif etmedi. İZBAN işçisi 1 Ocak 2018\'den bu yana ücret zammı almadı. Son 1 yıllık enflasyon yüzde 21.62, ocak ayından bugüne kadar geçen 11 aylık dönemin enflasyonu ise yüzde 20.80 oldu. İşverenin teklif ettiği kümülatif zam önerisi yaklaşık yüzde 21\" dedi. \'GREV SEVEN BİR SENDİKA DEĞİLİZ\' İşçilerin grev süresince ücret almayacaklarını söyleyen Hüseyin Ervüz, \"Grev bir anlamda işsizlik anlamına geliyor. Hiç istemedikleri halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Biz Demiryol İş Sendikası olarak grev seven bir sendika değiliz. 70 yıla yakın geçmişimizde yaşadığımız onca zorluğa, onca krizlere rağmen 3 kez grev yapmak zorunda kaldık. İZBAN çalışanları karınlarını doyuracak ücret almak için grev yapıyorlar. Hiç kimse işsizliği, ücret almadan yaşamayı başka türlü göze almaz\" diye konuştu. \'BU SEFERLERİ UZUN VADELİ YAPAMAZLAR\' İZBAN\'da taşeron personel ile 24 dakikada bir sefer yapıldığını anımsatan Ervüz, şöyle dedi: \"Bizim yaptığımız 269 sefere karşılık şu an 4 set ile 24 sefer düzenlemesi planlanmış. Ancak bu seferlerin yapılabilme şansı uzun vadeli değil. Yapamazlar. Bakım isteyecek, yolcu yoğunluğu olacak. Şu an makinist arkadaş Şirinyer İstasyonu\'nda kapıları kapatamıyor. Bunun fazla yürüme şansı yok ama işveren her zaman olduğu gibi işverenliğini yapacak. Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları yok. İZBAN işçisi kararlı, dirençli. İZBAN işçisi bu işi sonuna kadar götürecek. Kazanan İZBAN işçisi olsun.\" \'AZİZ KOCAOĞLU DA BAKACAK\' Türk-İş 3\'üncü Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da açıklamasına, \"Gazamız mübarek olsun. Bizi bu hale düşürenlere de lanet olsun\" sözleri ile başladı. Emek ve sermaye düşmanı olmadıklarını söyleyen Yıldırım, emekten yana olduklarını belirtti. Yıldırım, “Biz hukuktan ve adaletten yanayız. Biz birlik ve beraberlikten yanayız. Öyle oldu, böyle oldu, yağmur yağdı, çamura battı. Biz rüşvet istemiyoruz. Biz bu şirketin cirosuna da talip değiliz. Biz, bize ait olanları alma uğruna yola çıktık. Bizler namuslu, şerefli, onurlu insanlarız. Asgari ücretin bir tık üstünde çalışıyorsunuz. Yok öyleymiş, böyleymiş, sendika bunları kabul etmemiş, gelsinler bunu benim külahıma anlatsınlar. Kimse kusura bakmasın. Aziz Kocaoğlu, \'Ben geçen dönem bu işe taraf oldum, bu dönem taraf olmayacağım, TCDD baksın\' diyor. Yapma ya! Böyle bir şey yok. Bakacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de bakacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bakacak. Burada çalışanlar insanlar taleplerini haykırıyorlar. Biz baştan da grev kararı alabilirdik ama yapmadık, sabırlı davrandık. Biz insanları mağdur etmekten yana olmadığımızı defalarca dile getirdik. Ama gün geldi çattı. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın\" diye konuştu. Açıklamanın ardından işçiler, istasyonda bulunan sendika temsilciliği binasında beklemeye başladı. BÜYÜKŞEHİR\'DEN İLK GÜN RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi, TCDD ile yüzde 50 ortak olduğu İZBAN\'da bu sabah başlayan grev nedeniyle, ulaşımda ek tedbirler uyguladı. Vatandaşların yaşayabileceği olumsuzlukları asgari düzeye indirebilmek amacıyla imkanlarını seferber edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin üst düzey bürokratlarıyla ulaşım birimlerinin başındaki yöneticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren sokağa çıktı. Alınan önlemler kapsamında ESHOT\'ta 1252, İZULAŞ\'ta 265 olmak üzere seferdeki otobüs sayısı 1517\'e yükseltilirken, yeni hatlar açıldı; yoğun hatlara takviyeler yapıldı. İZDENİZ, Bostanlı\'dan 5 dakikada bir vapur seferi yaptı. Sabah 07.00-09.00 saatleri arasındaki ortalama yolcu sayısı 4 bin 500 kişi iken, bu sabah aynı saat diliminde 8 bin 898 yolcu taşındı. İZBAN, grev kapsamı dışındaki makinistlerle 24 dakikada bir Çiğli ile Adnan Menderes Havalimanı arasında, 5 trenle seferler düzenledi. İzmir Metrosu\'nda da sefer sıklığı 3 dakikaya indirildi. Tramvayda Gazi Bulvarı\'nda yaşanan yoğunluğun, sefer aralığının 5 dakikaya çekilmesiyle aşıldığı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 07.30-09.30 arasında zorunlu olanlar dışında hiçbir hizmet aracını trafiğe çıkarmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sabah tespit edilen sıkıntıların akşam saatlerinde en aza indirilmesi amacıyla ESHOT, İZDENİZ, İZULAŞ, Metro ve Tramvay\'da gerekli tedbirlerin alınacağını ve gerekli takviyelerin yapılacağını, güzergahı uygun olan vatandaşların işe gidiş-geliş saatlerinde deniz yolunu tercih etmelerinde yarar olacağını duyurdu.