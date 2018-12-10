(Görüntülü) İZBAN'da grev başladı (2)

AZ SAYIDA TRENLE SEFER YAPILIYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığıyla işletilen İZBAN\'da çalışanlar, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde önerilen yüzde 22\'lik ücret zammını kabul etmeyerek, bu sabah greve başladı. Personelin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi\'nce istasyonlara \'Bu iş yerinde grev vardır\' yazılı pankartlar astı. İZBAN A.Ş. tarafından ise yoğunluğun olduğu saatlerde, grev kapsamı dışında kalan personel ile sefer yapılmaya başlandı. Yolcu yoğunluğunun yaşandığı 06.30- 11.00 ve 16.00- 22.00 saatlerinde az sayıda trenle Gaziemir\'de bulunan Adnan Menderes Havalimanı ile Çiğli arasında 24 dakikada bir yapılan seferle hizmet veriliyor. İSTASYONLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU Öte yandan grevden haberi olmayan, haberi olup da trenlerin kısıtlı da olsa çalıştığını görenler, istasyonlara geldi. Kent sakinleri yoğunluk nedeniyle trenlere binemeyince işe geç kaldıklarını söyledi. Yolculardan Nevin Alkar, \"Grevde olduğunu bilmiyordum. Ben de mesaiye yetişmeye çalışıyordum. Burada trenlerin gecikmeli olarak geleceğini öğrendim. Şimdi otobüse binip işime gideceğim\" diye konuştu. Tufan Sevim ise treni kullanamadığını belirterek, \"İşe gitmek için çıktım ama seferlerin yaklaşık yarım saatte bir olduğunu öğrendim. Otobüsle işe gideceğim. Sıkıntı yaşayacağız. İçerisi tıklım tıklım dolu. Konulan o seferlere de binemeyeceğiz\" dedi. GREVE HEM DESTEK HEM TEPKİ İzmirlilerden İsmail Bereket, istasyondan geri döndüğünü; ancak işçilerin haklarını almasının gerekli olduğunu belirterek, \"Trene binmedim, girdim ama çıktım. Greve çıktıklarını biliyordum ama kalabalığın içeri girdiğini görünce ben de girdim. Seferlerin normal olarak yapıldığını sandım. Grev işçilerin hakkı, aldıkları ücretler belli. Hayat şartlarını herkes biliyor\" diye konuştu. Olcay Özdemir isimli yolcu da mağdur olduğunu dile getirerek, \"İşçilerin greve çıktıklarını biliyordum ama aktarma ile kendime bir yol çizmeye geldim; fakat bir yol bulamadım. Buradan bir otobüse binecekmişim, başka yerden başka otobüse binecekmişim. Artık nasıl gideceğimi bilmiyorum. Sıkıntı yaşayacağız. Aliağa\'ya aktarmalı olarak gideceğim\" dedi. Esra Büyük de trene binemediği için işine geç kaldığını, otobüs ile gideceğini; ama buna rağmen işe geç kalacağını söyledi. TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI İZBAN\'daki grev nedeniyle daha önce seferlerden çekilen otobüsler, yeniden trafiğe çıkarıldı. Kent sakinleri de araçlarını kullandığı için sabah saatlerinden itibaren özellikle Yeşildere Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu arttı. Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)