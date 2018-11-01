(Görüntülü) İYYÜ'de yeni akademik yıl Prof. Dr. Karatepe'nin ilk dersiyle başladı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin (İYYÜ) 2018-2019 akademik yılı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin ‘Adalet Kavramı’ başlıklı ilk dersiyle başladı. 2018-2019 akademik yılı açılış töreniİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesinde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin yanı sıra, Yalova Valisi Muammer Erol, Merkez Valileri, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, çok sayıda akademisyen, davetliler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, üniversite olabilmenin iddia ve sabır işi olduğunu ifade ederek, “Üniversite olmak meşakkatlidir, üretmektir, dertlere derman olmaktır. Çok geniş sorumluluklarımız var. Öncelikle ülkemize, milletimize, dünyaya ve insanlığa karşı bir sorumluluğumuz var. Bu bilinçle yaklaşılması gerekir ve üniversitemizin ufku da bu yöndedir” diye konuştu. “ÜNİVERSİTELER DEĞER MERKEZİDİR” Üniversitelerin bir değer merkezi olduğunu söyleyen Hacısalihoğlu, konuşmasında insanlar ve toplumların varlıklarını değerlerine sarılarak sürdürebileceklerini vurguladı. Hacısalihoğlu, “Öncelikle bu değerlerimizle birlikte olmalıyız. Dünyanın neresinde olursanız olun iki şey bir araya geldiği zaman kıymet akışı başlar. Bu; hoca ve öğrencidir. Geniş kampüslerin ve imkanların buna katkısı boldur ama önemli olan bu alışverişin kalitesi ve değeridir. Her zaman çok isteyen olun, talep edin, okuyarak, araştırarak, bilerek ve sorumluluğunuzun farkına vararak talep edin. Hocalarınız bunu vermeyi kendine görev saymışlardır” dedi. Öğrencilerinin hepsinin bir cevher olduğunu dile getiren Hacısalihoğlu, “Gençlerimizin hepsinin içerisinde bir cevher var. Kimisi saklı, kimisi kendi bile farkında değil ama öğretmenlerimizin asıl görevi sabır ve meşakkatle o cevheri çekip çıkartmak, işlemek ve o işlenmiş cevheri insanlığa, hak, hukuk, adalet temelinde ve bilimin ışığında kıymetli bireyler haline getirmektir. En önemli beslenme aracınız okumaktır. Okuduğunuz birikim sağlamalı ancak yetinmemelisiniz. Bilginin bilince dönmüş hali kıymetlidir. Geleceğin inşası sizin elinizdedir. Sizlere çok güveniyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Hacısalihoğlu öğrencilere, “Sahici olun ve kendiniz olun. Sahicilik sizin için her zaman çok kıymetli bir eserdir. Hayat değil insanı maskeler yorar” tavsiyesinde bulundu. “ADALET SOYUT VE ÜZERİNDE DURULMASI GEREKEN BİR KAVRAMDIR” Öğrencilere ‘Adalet Kavramı’ başlıklı açılış dersini veren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, felsefenin de temel kavramının adalet olduğunu vurgulayarak, “Adalet soyut ve üzerinde durulması gereken bir kavramdır. Bütün dinler için, tek başına adalet kavramı anlatılarak gerçek manasını ve kapsamını insanlara ulaştırabiliriz” dedi. Klasik kültürde de adaletin zulmün karşılığı olarak değerlendirildiğini söyleyen Karatepe, “Romalılar ilk hukuk sistemini kuran ülkedir en büyük mirası hukuktur ve yönetimi de ifade eder. Adaletli olmak şerefli olmak anlamına geliyor. İslam hukukunda da adaletli davranmak tavsiye ediliyor müslümanyöneticiler de hep bunun üzerinde duruyor. Masallarda hükümdarlardan söz edilirken masal birini övecekse adil hükümdar diye başlar, övmeyecekse zalim hükümdar derler” diye konuştu. “ADALET, GÜÇLÜ DEĞİL HAKLI OLANI TUTMAKTIR” Adalet kavramının ‘hakkını vermek’ olduğunu vurgulayan Karatepe, “Güçlüyü değil haklı olanı tutmak adalettir. Bu devlet ilişkilerinde de üzerinde durulan konudur çünkü güçlüye karşı karar vermek zordur. Dolayısıyla bu çok değer verilen bir kriterdir ve adaletin kıymetli ölçülerinden biridir. Başkasına zarar vermemek adalettir” dedi. Toplumun tamamının düşünülerek konulduğu kuralların adalet olduğunu ifade eden Karatepe, yasakçı olunmaması gerektiğinin altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Toplumun değerleriyle çatışan hukuk sistemi adaleti sağlayamaz. Hukuk sistemi vatandaşın vicdanına hitap etmelidir. Bürokratik ve totaliter toplumların birinci derecedeki sıkıntısı yasakçı hukuktur. Hukuk sisteminin toplumun önünü tıkamaması gerekmektedir. Adaletin sağlık gibi olduğu söylenir. Sağlıklı olduğumuzda kendimizi hiç dinlemeyiz ama en ufak bir ağrıda hemen oraya bakarız. Adalet sağlıklı olmaktır ama sağlıklı olunca bunun kıymetini bilmeyiz. Tıp hastalıklara nasıl çare bulmaya çalışıyorsa, adalet sistemi de adaletsizliklere çare bulmaya çalışıyor.” ‘Adalet Kavramı’ dersinin ardından, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Prof. Dr. Şükrü Karatepe’ye plaket takdim etti.