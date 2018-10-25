(Görüntülü) İYYÜ'de İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu yapıldı

İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde (İYYÜ) düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Sempozyumunda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, \"İş kazalarını önlemede fikirsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bu alanda bilinç ve farkındalığı artırıp, güvenlik kültürü oluşturmalıyız\" dedi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ‘19\'uncu İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri’ kapsamında ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’ gerçekleştirildi. Sempozyumda, iş kazalarını önlemek için alınması gereken önlemler, işveren ve işçinin üzerine düşen görevler, devletin bu alanda yaptığı çalışmalar, hukuki altyapı, davranış odaklı güvenlik yönetimi ve İSG\'de Ar-Ge, İnovasyon konuları masaya yatırıldı. Üniversitenin Alev Ofluoğlu Konferans Salonu\'nda gerçekleşen konferansa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSG Müdürü Süleyman Bakan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan, İYYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin, Kıdemli Avukat Bahar Sür’ün yanı sıra sektör temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. \"GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURMALIYIZ\" Sempozyumun açılışında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, \"İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının en önemli problemlerinden bir tanesi. Bu problemi çözmek için fikirsel dönüşüm gerekiyor. Bu fikirsel dönüşümlerle İSG\'nin bilinç ve farkındalığını artırmalıyız. Güvenlik kültürünü oluşturmalıyız. Böyle sempozyumlar bu bilincin oluşmasına katkı sağlayacaktır\" dedi. \'GÜVEN USTA OKULDA\' BU YIL DA DEVAM EDECEK \'Güven Usta Okulda\' projesi kapsamında ilkokul 1\'inci sınıf ve anaokulundaki 3 bin 500 öğrenciye 10 ilde İSG farkındalığı için eğitim verdiklerini belirten Kurt, \"Öğrencilerde sağlık ve güvenlik kültürü oluşturmak, alanın hassasiyetleri konusunda algı değişimini sağlamak ve çocukların meslek seçimi konusundaki farkındalıklarının artırılmasını hedefliyoruz. Çizgi filmlerle tanıtımlar yapıyoruz, boyama kitapları üzerinden akıllı tahtalarda boyama yaptırıyoruz. Bu çalışmalarla ileride iş hayatına atılacak çocuklarımızın fikirsel değişikliklerine yardımcı olmak için bilgiler aktarıyoruz. Proje bu yıl da devam edecek\" diye konuştu. \'İNŞAATLARDA GÜVENLİ İSKELE\' PROJESİ İnşaat ve madenlerde güvenli ekipmanlarla çalışmak önemli olduğu için bu ekipmanların üretimiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kurt, \"\'İnşaatlarda güvenli iskele\' projemiz kapsamında şu anda Türkiye\'de 60 tane güvenli iskele üreten Türk firması var. Bu yerli firmalar ihracat yaparak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor. Aynı şekilde madenlerde bir projemiz var. Madenlerde ekipman üreticileriyle ilgili yaptığımız projede güvenli ekipmanların ülke içerisinde üretilmesini teşvik edeceğiz. Bu teşviklerle hem ülke ekonomisine hem de ihracata katkı sağlayacağız\" ifadelerini kullandı. \"SGK\'LI 14 MİLYON ÇALIŞAN VAR\" Türkiye\'de şu anda 14 milyon SGK\'lı çalışan olduğunu söyleyen Kurt, \"Kamu görevlisi ve diğer çalışanlarla beraber bu sayı 18 milyona çıkıyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan çok tehlikeli ve tehlikeli sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerimiz var. Bu şirketlerin İSG üzerinden bilgilerini topluyoruz ve planlama yaparak iş sağlığı ve güvenliğini iş yerlerinde oluşmasını sağlıyoruz\" dedi. \"İSG\'YE YAPILAN HARCAMA MALİYET DEĞİL YATIRIMDIR\" İşverenlere İSG uyarısında bulunan Kurt, \"Öncelikle şunu bilmeleri gerekiyor. İş sağlığı ve güvenliği alanına yapacakları harcamalar maliyet değil aslında bir yatırımdır. Çünkü meydana gelen herhangi bir iş kazasında ödeyecekleri tazminatın yanında manevi olarak çok daha büyük problemler yaşayacaklardır\" diye konuştu. PROF. DR. ULUTİN: SEMPOZYUMLARI GELENEKSEL HALE GETİRDİK İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Cüneyt Ulutin ise \"İSG sempozyumlarını geleneksel hale getirdik. İBB desteğiyle beraber 19\'uncusunu düzenliyoruz. Sempozyum kapsamında oturumlarda hukuk, mevzuattaki değişiklikler, İSG\'de sahada yaşanılan sorunlar ve gelecekte bu sorunlara nasıl çözümler bulabileceğimizi konuşacağız\" ifadelerini kullandı. \"BAKANLIKLA PROTOKOL İMZALAYAN İLK VAKIF ÜNİVERSİTESİYİZ\" Bakanlıkla İSG eğitimleri kapsamında protokol imzaladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ulutin, \"Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kamu kuruluşları, üniversiteler ve bakanlık bir araya gelerek Türkiye\'deki İSG kültürünün artırılması, dünyaya göre yüksek olan iş kazalarını mümkün olduğunca azaltacak eğitimlerin başlangıcında yer almayı hedefliyoruz. ÇSGB ile beraber 50 kişiden az işçinin çalıştığı iş yeri sahiplerinin kanun gereği İSG eğitimi almaları konusunda ilk protokol imzalayan vakıf üniversiteyiz. Bunun da gurunu yaşıyoruz\" dedi.