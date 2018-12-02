(Görüntülü) İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan Doğu Türkistanlılar'a destek eylemi

Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,(DHA) İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Çin\'in Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türkleri\'ne yaptığı baskıları protesto etmek için Saraçhane parkında toplandı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Yeniden Aydınlanma Derneği üyesi yaklaşık 500 kişi, Çin hükümetinin, Uygur Türkleri\'nden oluşan eğitim kamplarına yönelik zulüm ve baskılarını protesto etmek için Fatih Saraçhane parkında toplandı. Eyleme İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve parti üyeleri katılırken, Yeniden Aydınlanma Derneği üyeleri de destek verdi. Grup, Türkiye ve Doğu Türkistan bayrakları açarak İstiklâl Marşı okudu. Basın açıklaması yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, \"Birleşmiş Milletler ırk ayrımcılığının kaldırılması komisyonundan 30 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan rapora göre 1 milyona yakın Uygur Türk\'ü, terörizmle mücadele gerekçesiyle zorla kamplarda tutulmaktadır. Bu uygulama ve baskıların gündeme getirilmesi asla Çin\'in iç işlerine karışmak olarak değerlendirilmemeli, milyonlarca Müslüman Türk\'ün tüm dünyanın gözü önünde asimilasyona uğramasına izin verilmemelidir. Ne yazık ki Çin hükümetine Türklere yapılan insanlık dışı uygulamaları soran ülkeler içerisinde maalesef Türkiye yoktur. Göstermelik bazı tepkiler dışında Türk dış politikasında Doğu Türkistan\'ın adı bile telaffuz edilmemektedir. Sanki yok sayılıyor. Sanki zulüm olmuyormuş gibi gözler kulaklar kapatılıyor\" dedi. \"BU TEPKİSİZLİK, BU SESSİZLİK NEDENDİR?\" Kavuncu, \"Doğu Türkistan\'da milyonlarca Türk kamplara alınıyor, ağır koşullarda asimilasyona tabi tutuluyor. Seslerini maalesef duyan yok. Bizler soydaşlarımızın yaşadığı zulmü anlatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve biz o kapalı gözleri kulakları açmak için çabalıyoruz. Doğu Türkistan uzak geliyor kimilerine. Halbuki soydaşın olduğu her yer yakındır bize. Sevinci sevincimiz, derdi derdimizdir. Bu tepkisizlik, bu sessizlik nedendir? Çin\'e verilmiş bir sözünüz mü vardır? Yoksa soydaşlarımızdan bir haber misiniz? Suriye için, Arakan için akıttığınız gözyaşlarınız dökülürken sızlayan vicdanlarınız Doğu Türkistan\'daki soydaşlarımızı neden görmüyor? Artık kayıtsız kalmayın. Türk Devletinin büyüklüğüne yakışır bir duruş sergilemeyi en azından deneyin\" ifadelerini kullandı. \"DOĞU TÜRKİSTAN MESELESİ TÜRKİYE\'NİN NAMUS MESELESİDİR\" Doğu Türkistanlılar adına konuşan Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk ise, \"Doğu Türkistanlılar, Türkiye\'den hakkaniyetli ve adaletli bir ses bekliyor. Bugün eleştirdiğimiz, beğenmediğimiz batı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Çin\'in Doğu Türkistan\'daki soykırımından dolayı kınarken biz suskun kalmakla acaba hangi milletin, hangi ümmetin lideri olabileceğiz arkadaşlar? Bizi üzen düşmanın, katil Çinli\'nin zulmü değil, dostlarımızın suskunluğu. Elbette bugünlerde geçecek, elbette Doğu Türkistan bir gün bağımsızlığına kavuşacak ama biz o bağımsızlığa kavuştuğumuzda Çin\'in bize yapmış olduğu zulüm değil, dostlarımızın suskunluğu hafızalarımızda kalacaktır. Bugün Türk Devleti Doğu Türkistan meselesinden Amerika\'yı bahane ederek sorumluluğundan asla kaçamaz ve kurtulamaz. Çünkü Doğu Türkistan meselesi Türkiye\'nin namus meselesidir. Nasıl Filistin bizim namusumuzdur diyorsak Doğu Türkistan bizim iki kere namusumuz. Hem Müslümanız, hem Türk\'üz. Yani soydaşız ve akrabayız. Burada sayın siyasilerimize ve liderlerimize arz etmek istiyorum\" dedi.