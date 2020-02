(Görüntülü) İYİ Parti ilçe başkanı ve yardımcısının otomobiline zarar verildi iddiası

Emre Saçlı/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, İYİ Parti İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ ile Başkan Yardımcısı Nurettin Uçar\'a ait otomobillere kimyasal madde dökülerek zarar verildiği iddia edildi. Salihli İYİ Parti İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ\'un, Yörük Mahallesi\'ndeki evinin önünde bulunan otomobili ile Başkan Yardımcısı Nurettin Uçar\'ın Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki evinin önündeki duran otomobiline kimyasal madde dökülerek zarar verildiği öne sürüldü. Her iki otomobilin de boyalarının kabarması sonucu araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Salihli İlçe Başkanı Mesut Kızıltuğ, \"Gece geç saatlerde seçim çalışmalarımızı tamamladıktan sonra otomobillerimiz ile evlerimize gittik. Ben 45 LJ 832 plakalı otomobilimi, İlçe Başkan Yardımcımız Nurettin Uçar\'da 45 LM 838 plakalı otomobilini evlerimizin önlerine park ettik. Sabah kalktığımızda her iki otomobile de kimyasal maddeler dökülerek zarar verildiğini gördük ve durumu polise bildirdik. Her iki otomobilinde çevresinde onlarca otomobil olmasına rağmen sadece bu iki otomobile zarar verildiği tespit edildi. Bu olayı gerçekleştirenlerin yakalanıp gereken cezayı alacaklarına inancımız tamdır. İYİ Parti olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden aralıksız devam edeceğiz. Bizi durduramayacaklar\" dedi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nün olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.