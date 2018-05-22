T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Akşener halka hitap etti (1)

Akşener: Halaçoğlu 'Beni affedin' dedi, saygı duydum (1)   Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucusu Yusuf Halaçoğlu'nun, İzmir ya da Ankara'dan aday olmak istediğini belirterek, "Genel

22 Mayıs 2018 21:29

Akşener: Halaçoğlu \'Beni affedin\' dedi, saygı duydum (1)

 

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, parti kurucusu Yusuf Halaçoğlu\'nun, İzmir ya da Ankara\'dan aday olmak istediğini belirterek, \"Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca abimi. Dolayısıyla \'Beni affedin\' dedi. Bende o karar saygı duydum\" dedi.

Meral Akşener, Antalya\'da halka hitap etti. Konuşmasında parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu\'nun milletvekili adayı gösterilmemesine değinen Akşener, \"Sayın Halaçoğlu benim öğretmenimdir, hocamdır, ağabeyimdir. Kayseri birinci sırayı istemedi. İzmir ya da Ankara’yı istedi. Genel başkan yardımcılarımız vardı. Genel başkan yardımcılarımızın altına onu koysak olmazdı. Koskoca ağabeyimi. Dolayısıyla \'Beni affedin\' dedi. Bende o karara saygı duydum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Akşener HalaçoğluDEMİRBAŞANTALYA DHAParti Genel BaşkanıMeral AkşenerYusuf HalaçoğluAnkaraKoskocaDolayısıylaBendeMeral Akşener AntalyaKonuşmasındaAkşenerHalaçoğluKayseriAnkarayıGenel
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24