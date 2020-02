(Görüntülü) İTÜ Basketbol'dan geleceğe önemli yatırım!

Harun Erdenay: \"Bu takım gelecekte İTÜ Basketbol\'un temellerini oluşturacak\" \"İTÜ uzun zamandır altyapıya gereken ilgiyi vermiyordu\" \"Gelecek yıllarda daha çok oyuncumuz Milli Takım\'da oynayacaktır\" Polat Kaya: \"Amacımız İTÜ\'nün küllerinden tekrar doğmasını sağlamak\" \"Oyunculara doğru basketbolu oynatmak istiyoruz\" \"Bu proje herkes için bir şans\" \"Bazı fedakarlıklar olmak zorunda\" Samira Gasımlı: \"Bu proje Türkiye\'de bir ilk\" \"Besin programlarının her sporcuya ayrı hazırlanması gerek\" Gökhan HEBEPCİ - Fatih UZUNER / İSTANBUL, (DHA) Türk basketbolunun önemli isimlerinden Harun Erdenay\'ın başkanlığını yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi Basketbol Kulübü, altyapılardaki basketbolcularını NBA standartlarında yetiştirilip A takıma kazandırmak için Türkiye\'de ilk sayılabilecek yeni bir projeye imza attı. Bu proje altyapıdan bulunan oyuncuların beslenme programından, fiziksel gelişimine, basketbol zekasının gelişimine kadar bir çok alanı kapsıyor. Proje ile ilgili olarak İTÜ Başkanı Harun Erdenay, takım koçu Polat Kaya ve beslenme koçu Samira Gasımlı açıklamalarda bulundu. Genç takıma yatırımlar yaparak geleceğin takımını oluşturmaya çalıştıklarını belirten Harun Erdenay, \"Öncelikle genç takıma çok önem verdik bu sene. Gerçekten çok iyi oyuncularımız var. İTÜ basketbol takımının geleceğini oluşturacaklar. Bu yüzden bu sefer yatırımımızı bu tarafa kaydırmaya karar verdik. Dediğiniz gibi çok iyi genç takımımız var. U18 A Ligi\'nde mücadele edecekler bu sene. Diyetisyenimiz, kondisyonerimiz var. Antrenörümüz zaten Polat Kaya, uzun yıllar milli takımda da görev yapmış bir antrenör. Genç takımımıza kendisini getirdik çocuklarımız yetiştirsin diye. Hemen hemen bütün Türkiye\'yi tarayarak diğer illerden de 4-5 tane oyuncu dahil ettik. Çok iyi bir takım oluşturduk. Bu takım inanıyorum ki gelecekte İTÜ Basketbol Takımı\'nın temellerini oluşturacak\" dedi. \"İTÜ UZUN ZAMANDIR ALTYAPIYA GEREKEN İLGİYİ VERMİYORDU\" Başkan Erdenay yeni başlattıkları projenin gelişimi ve takımın hedefleriyle ilgili olarak da, \"Tabi yöneticimiz Hikmet 2 senedir altyapı ile ilgileniyordu ve bu fikri de kendisi getirdi bana. Çünkü her sene transferleri yapıyorsunuz, başarı ya geliyor ya da gelmiyor. İTÜ uzun yıllardır altyapıya gerekli önemi veremiyordu. Bu takımla beraber en azından buraya yatırım yapalım diye düşündük. Buraya kazandırdığımız çocukların bir çoğunu A takımda da oynatacağız. Yani sadece kendi liglerinde oynamayacaklar. A takıma bilerek transfer yapmayarak en az 6-7 tane kendi oyuncumuzu katacağız. Onlar da daha üst yaş gruplarında oynayarak tecrübe kazansın. Böylelikle bu yapı 2-3 sene içerisinde meyvesini verecek. Şu anda 2\'nci ligdeyiz. 1\'inci ve Süper Lig var önümüzde. Bu sene değil de sonraki sene için hedefimiz bir üst lige yükselmek\" diye konuştu. \"GELECEK YILLARDA DAHA ÇOK OYUNCUMUZ MİLLİ TAKIMDA OYNAYACAKTIR\" Oyuncu seçimlerinin çok uzun süreli bir araştırma sonrası gerçekleştiğini aktaran Erdenay, \"Sonuçta uzun yıllar emek veren antrenörümüz İbrahim Şahin uzun bir süre dolaşarak seçimleri gerçekleştirdi. Aynı zamanda hocamız Polat Kaya, bu işlerde çok tecrübeli bir antrenör. Polat\'ın da seçmeyi yaparken çok emeği oldu. Böylelikle çok iyi bir takım oluşturduk. Bu takımın aynı zamanda altyapılarda derece çok önemli olmasa da Türkiye Şampiyonalarında çok iddialı olacağına inanıyorum. Milli takımlarda da oynayan oyuncularımız var. Umarım gelecek yıllarda daha çok oyuncumuz milli takımda yer alır\" şeklinde konuştu. \"AMACIMIZ İTÜ\'NÜN KÜLLERİNDEN TEKRAR DOĞMASINI SAĞLAMAK\" İTÜ Basketbol Kulübü\'nün bu projenin temellerini geçen sezon atmaya başladıklarını ifade eden koç Kaya, \"Geçen seneye bakıldığı taktirde bu jenerasyon Türkiye Yıldızlar Şampiyonası\'na hak kazandıktan sonra Mersin\'de aslında bu işin temelleri atıldı. Mersin\'de Türkiye Şampiyonası gerçekleşirken biz bu işin üzerine bir kaç tane daha tuğla koyalım dedik ve bunun doğrultusunda da Harun başkan ve yeni yönetim kuruluyla beraber yeni oluşturduğumuz bir basketbol oluşumunun içine girelim dedik. 16 Temmuz itibariyle antrenmanlara başladık. Antrenmanların ilk 1 ayını oyuncu denemeleriyle devam ettikten sonra şimdi de eylül ayı itibariyle takım antrenmanları başladı. Burada oyuncuların bir kaç üst seviyede oynamasını amaçlarken aynı zamanda İTÜ\'nün yeniden küllerinden doğmasını sağlamak. İkinci amacımız ise 2002 jenerasyonu bizim değer verdiğimiz bir jenerasyon. Onların A takım oyuncularıyla birlikte oynayabilmelerini sağladıktan sonra sahaya iyi müdafaa yapan, çok iyi hücum yapan yani global basketbolu yansıtabilecek bir ekip olgusunu oluşturmaktır. Umuyorum başarılı oluruz\" dedi. \"OYUNCULARA DOĞRU BASKETBOLU OYNATMAK İSTİYORUZ\" Bu proje kapsamında 1 sezonu hazırlık dönemi olarak geçireceklerini, sonraki seneler ise güçlü bir altyapı ve A takımın temellerini atmak istediklerini belirten Polat Kaya, \"Açıkça konuşmak gerekirse bizim elimizde sihirli değnek yok. Ancak çocuklarımız çok azimli, istekli, hırslı. Ayrıca çok kaliteli bir ekiple çalışacak olmam da bir avantaj. Harun başkan ile ekibinin bize çok değer veriyor olması da bize ciddi anlamda manevi bir kuvvet veriyor. Ama dar alanda çok kişiyle yapılan bir spor yapıyoruz, bu o kadar kolay bir şey değil. İlk önce takım olgusunu oluşturmak, arkasından da doğru basketbolu oynatmak istiyoruz. Bu yüzden yeni dönemi bir hazırlık dönemi olarak göreceğiz. Sonraki seneler ise buradan çıkacak basketçilerimizle daha sağlam bir A takım ve daha iyi bir genç takımla beraber 4 senelik bir proje uygulayıp başarılı olmaya çalışacağız\" şeklinde konuştu. \"BU PROJE HERKES İÇİN BİR ŞANS\" Koç Polat Kaya, gelecekte projeden alınacak geri dönüşler doğrultusunda Türkiye çapında uygulamayı düşündüklerini aktararak, \"A takım seviyesinde şu anda bizim en büyük oyuncumuz 21 yaşında. Üzülerek belirtiyorum ki bizde o yaşa gelen oyunculara \'tamam bu oldu\' deniliyor ve böylelikle 12 senelik milli takım geçmişime baktığımız zaman biz böyle oyuncularla çok çalıştık. Hal böyle olunca da ya eğitim hayatını seçiyorlar, ya da iş hayatını. Biz onlara da bir fırsat vermiş oluyoruz, bu bizim için de önemli. En azından İstanbul\'da kalarak bir basketbol eğitimi alıp kendilerini ispatlama fırsatı bulacaklar. Bu da onlar için büyük bir şans olacak. Önümüzdeki senede daha ciddi bir bütçeyle İstanbul dışından gelecek oyuncularla çalışma imkanımız olacaktır\" dedi. \"BAZI FEDAKARLIKLAR OLMAK ZORUNDA\" Kaya, altyapı oyuncularının eğitim ve basketbol dengesini nasıl sağlayabilecekleri konusuyla ilgili ise, \"Açıkça söylemek gerekirse, çocuklar fedakarlık yapmalı. Gerekirse sabah 5 te kalkacak, kahvaltısını yapacak, dersini o saatte çalışacak ve saatinde okuluna giderek sistemini bu şekilde oturtacak. İstanbul\'da zaten bir salon problemi var. Maçların oynanması bu çocukları A takım seviyesinde ekstra deplasmanlara gitmesi ekstra hengameye sebebiyet verecek ama hem aileler olsun, hem de çocuklar olsun zaten bunun farkındalar. O yüzden bu iki sene kemerleri biraz sıkmamız gerekiyor. Türkiye\'de eğitim sistemi bunu gerektiriyor. Mevcut şartlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışacağız\" şeklinde görüşlerini aktardı. \"BU PROJE TÜRKİYE\'DE BİR İLK\" Projenin beslenme koçluğunu yürüten Samira Gasımlı da, bu projenin Türkiye\'de bir ilk olduğunu ve yıldız oyuncuları kulüplerin kendi alt yapılarında aramaları gerektiğini belirterek, \"Çok güzel bir altyapı çalışması oldu. Bu bence Türkiye\'de bir ilktir. Potansiyel yıldızları alt yapılarda aramak gerekir. Genellikle Türkiye\'de biliyorsunuz bütün branşlarda hep hazır olan oyuncular tercih edilir. Özellikle basketbolda yapılan bu çalışma Türkiye\'de bir ilk olacak. Altyapıda hem beslenme koçu, hem kondisyoner hem de antrenörümüz hep birlikte yetenekli basketbolcuları bularak onları gelişimine katkı sağlayacağız ve A takım seviyesine ulaşmalarını sağlayacağımız için çok mutluyum\" ifadelerini kullandı. \"BESİN PROGRAMLARININ HER SPORCUYA AYRI HAZIRLANMASI GEREK\" Altyapı sporcularının A takıma kazandırılmasında beslenmenin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gasımlı, \"Altyapı dediğimiz şey 15-16-17 yaş grubudur. Bu yaş grupları aynı anda gelişim çağındalar. Bu beslenmeler onlar için aynı zamanda ilaç demektir. Bu hem spor açısından, hem de gelişimleri açısından önemli. Çünkü yetişkin bir sporcuyla çocuk bir sporcunun beslenmesi aynı olmaması lazım ve bunun kulüplerin bilincinde olması gerekir. İTÜ bunun bilincinde olduğu için büyük bir başarıya ulaşacağına inanıyorum. Yetişkin ve çocuklarda beslenme kriterlerinin farklı olması lazım ki aynı anda hem gelişimleri, hem sakatlık riskleri azalabilsin, hem de performanslarında artış görülsün. Ek besinler ve normal besinlerin her birinin kişiye özel ayarlı olması gerekir. Şu anda da bu konu üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz\" şeklinde konuştu. İTÜ Basketbol Takımı\'nın genç oyuncusu Hamza Kapucuoğlu ise, bu projenin, kendilerini NBA standartlarında gelişim göstermeleri için uygulandığını söyledi.